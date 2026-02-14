二頭身のマリー・ルシファー・ギデオン！セガプライズ「ディズニーキャラクター」 レトロメモリー ぬいぐるみVol.1
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年2月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター」 レトロメモリー ぬいぐるみVol.1を紹介します☆
セガプライズ「ディズニーキャラクター」 レトロメモリー ぬいぐるみVol.1
登場時期：2026年2月12日より順次
サイズ：全長約10×10×15cm
種類：全3種（ディズニー マリー、ルシファー、ギデオン）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズのオリジナルブランド”レトロメモリー”のぬいぐるみに、ディズニーキャラクターから「ディズニー マリー」「ルシファー」「ギデオン」が仲間入り☆
”レトロメモリー”は、子どものころから大切にしていたぬいぐるみをおもちゃ箱から見つけたような、懐かしさと安心感のあるデザインシリーズです。
二頭身のころんとしたシンプルなフォルムで、幼さと愛くるしさが表現されています。
ふわふわとした優しい触り心地もポイントです☆
ディズニー マリー
『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「ディズニー マリー」の“レトロメモリー”ぬいぐるみ。
少し眠そうな、愛らしい表情に癒やされそう☆
トレードマークでもあるピンク色のリボンまでふわふわ生地で表現されています。
ルシファー
『シンデレラ』に登場する猫「ルシファー」の“レトロメモリー”ぬいぐるみ。
いつもいじわるばかりしている「ルシファー」もお行儀よくお座りしています。
愛らしいタッチで表現されたつぶらな瞳にも注目です☆
ギデオン
『ピノキオ』に登場するネコ「ギデオン」の“レトロメモリー”ぬいぐるみもラインナップ。
青い帽子や特徴的なコスチュームも細部まで忠実に再現。
二頭身のボディとあどけない表情がポイントです☆
様々な作品に登場するネコたちの、どこか懐かしくキュートなぬいぐるみ。
セガプライズの「ディズニーキャラクター」 レトロメモリー ぬいぐるみVol.1は、2026年2月12日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！
