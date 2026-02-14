楠見薫、10作目の朝ドラ出演 『ブラッサム』で八嶋智人と夫婦役
俳優の楠見薫が、2026年秋放送開始のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』に出演することが13日、発表された。石橋静河が主演を務める同作で、楠見は地元商店「岩田屋」の店主・岩田幸三の妻、岩田カツを演じる。連続テレビ小説への出演は『ふたりっ子』から『ブギウギ』まで数々の作品に続き、節目の参加となる。
【写真多数】ヒロイン家族が決定！豪華キャストがズラリ…
『ブラッサム』は、明治・大正・昭和を生きた作家・宇野千代をモデルにした物語。明治30年（1897年）に山口県岩国で生まれた主人公・葉野珠が、激動の時代の中で作家としての道を切り開いていく姿を描く。
楠見が演じるカツは、「岩田屋」を営む幸三の妻。夫とともに葉野家を温かく見守り、珠たち家族の良き理解者となる役どころだ。
出演決定の知らせについて楠見は「ある日、宇野千代さんデザインのシーツで寝ていたら『ブラッサム、出演決まりました！』という電話が掛かってきました。なんというご縁でしょう！ん？こういうのご縁とは言わないの？」とユーモアを交えて振り返る。
「大好きな朝ドラにまた参加出来てとてもとても嬉しい」と喜びをにじませ、「今回も心を込めてカツ役を演じたいと思います」と意気込んだ。
さらに、夫役で共演する八嶋智人との掛け合いについて「一緒にお芝居で、温かみや面白さをプラス出来たら良いなと思います」と語り、「岩国ことばの方言も楽しみです」と現場への期待を寄せた。
珠は女学校卒業後、代用教員として働き始めるが解雇され、故郷を離れて上京。小説の懸賞応募をきっかけに作家の道を歩み始める。岩国での日々は、その原点として物語の重要な舞台となる。
