ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2026年2月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ポケットモンスター」グッズを紹介します！

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

登場時期：2026年2月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから「ポケットモンスター」グッズが続々登場。

2026年2月はポケモンデザインのポーチにマルチケース、リュックと、普段使いできるプライズがそろっています☆

持ち物の整理やお出かけ時に使える、便利なグッズばかりです！

ポケットモンスター レザー風ポーチ

登場時期：2026年2月12日より順次

サイズ：全長約12×12×8cm

種類：全4種（ニャース・ニューラ・ニャスパー・ニャオハ）

ポケモンたちがデザインされたレザー風の円柱型ポーチ。

上部にはシルエット、側面はカラーイラストでポケモンの姿がデザインされています☆

ポケットモンスター クリアマルチケース

登場時期：2026年2月12日より順次

サイズ：全長約8×1×6cm

種類：全6種（ピカチュウ・ニャオハ・パモ・ワッカネズミ・カヌチャン・ニンフィア）

ポケモンたちがデザインされた、オーロラ素材がキラっとかわいいマルチケース。

ボールチェーンも付いており、チャーム代わりに持ち物へ取り付けることもできます。

ポケットモンスター プラチナムザッカメッシュデザインリュックVol.2

登場時期：2026年2月20日より順次

サイズ：全長約35×13×40cm

種類：全2種（マスカーニャ・黄色いメガルカリオ）

マスカーニャ・黄色いメガルカリオがデザインされたかっこいいリュック。

メッシュポケットの後ろに大きくポケモンがデザインされたインパクト抜群のプライズです。

ポーチにマルチケース、リュックと、普段使いできるポケモンデザインのグッズが続々登場。

セガプライズの「ポケットモンスター」グッズは、2026年2月より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆

