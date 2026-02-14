『女性が選ぶ恋人にしたい有名人』目黒蓮が1位 55歳・竹野内豊も上位に【2026年ランキング】
2月14日はバレンタインデー。物価高騰の影響で、チョコも価格があがっているが、昨今トレンドになっている“推しチョコ”“ご褒美チョコ”は、今年も人気の模様。多様化が進むバレンタインデーの一方で、オリコンニュースでは毎年恒例の『第19回 女性が選ぶ“恋人にしたい有名人”ランキング』を発表。世の女性が“本命”としてチョコレートを贈りたいと願った第1位には、人気グループ・Snow Manの【目黒蓮】が1位に選出された。
【ランキング表】目黒、松村、吉沢らがランクイン！2026年の総合TOP10
■1位は、ルックスだけではない内面の魅力…俳優として確かな存在感示し、今年は“海外進出”も
1位を獲得したのは10代から50代まで、幅広い年代から支持を集めた、人気グループ・Snow Manの【目黒蓮】。昨年10月期のTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』、浜辺美波とのW主演の映画『ほどなく、お別れです』（公開中）で好演。4月にはその“役作り”が大きな話題となっている『SAKAMOTO DAYS』の公開を控えるなど、グループ活動の一方で、俳優として確かな足跡を残している。
さらに今年は、米・テレビ界の“アカデミー賞”ともいわれる最高峰の賞『第76回エミー賞』にて、エミー賞史上最多18部門を制覇し、『第82回ゴールデングローブ賞』では4部門を受賞するなど全米各賞を総なめにし、大きな話題を集めた『SHOGUN 将軍』のシーズン2に出演予定。初登場となる「和忠（かずただ）」役をオーディションで射止め、その撮影期間を同ドラマに専念することが伝えられた。
俳優として飛躍する目黒には、「とてもかっこよくて何事にも全力で挑戦する姿が好きだから。 一緒にイルミネーションを見たり花火を見に行きたい!!」（愛知県／10代／女性）、「見た目だけではなく、精神的にも男性らしい頼もしさと器用さがあってすてきだと思う」（神奈川県／50代／女性）、「常々、好きな人を楽しませる、好きでいてもらう為の努力をするとの発言や、反応がワンテンポ遅れるマイペースな姿を近くで見ていたい。自然の中をゆったりと散歩したいですね」（静岡県／40代／女性）といった、ルックスだけでなく内面からあふれる魅力に惹かれる、といった声が寄せられている。
■1位と僅差…2位は“一途”なイメージで人気を獲得
1位の目黒と、僅差で2位にランクインしたのは、SixTONESの【松村北斗】。松村は、昨年公開された『ファーストキス 1ST KISS』で『第49回日本アカデミー賞』の優秀助演男優賞に、『秒速5センチメートル』で同賞の優秀主演男優賞にノミネート。また、「第50回エランドール」を受賞するなど、目黒同様、グループ活動と並行して俳優業で確かな存在感を示した。
そんな松村には、「かっこよくてスタイルもいい 優しくて思いやりがあるから」（愛知県／10代／女性）、「謙虚なところや、恋人を大切にしてくれそうなところがとてもいいです」（東京都／50代／女性）と、優しさ、思いやりをポイントにあげた声が寄せられた。また、「好きになったら一途そうだから。お互い好きな動画とか本を紹介しあってだらだら動画見たりして過ごしたい」（長野県／20代／女性）というコメントのように、“一途”なイメージという声が多数見受けられた。
また、1位、2位以外にも、5位に【中島健人】、6位にHey! Say! JUMPの【山田涼介】、8位にtimeleszの【寺西拓人】（※Number_iの【平野紫耀】と同率）と、STARTO ENTERTAINMENT所属のアーティスト・俳優がTOP10に5人もランクイン。その人気の高さを証明した。
■4位には“大人の魅力＋ギャップ”が魅力の55歳名優がランクイン
20代、30代のアーティスト・俳優がTOP10を占める中、4位にランクインしたのは、55歳の【竹野内豊】。1994年にドラマ『ボクの就職』で俳優デビューして以降、『ロングバケーション』（96年）、『ビーチボーイズ』（97年）などに出演し、イケメン俳優として人気を獲得。近年もドラマ『義母と娘のブルース』シリーズ、ドラマ『イチケイのカラス』シリーズ、ドラマ『素敵な選TAXI』（2014年）など、代表作多数の名優として存在感を放っている。
そんな竹野内には、「いい歳の重ね方をされていて、いつでもかっこいいです。犬の散歩をしながら立ち寄ったカフェのテラスでお茶をしたい」（長崎県／30代／女性）と、その生きざま、“歳の重ね方”に言及する意見が。
また、「落ち着いた雰囲気もあり、茶目っ気のある方なので安心感が大きい。 お家デートとかでゆっくり映画鑑賞などしたい」（兵庫県／40代／女性）、「カッコいい大人なのにかわいさや無邪気さもあって、声も低くてすてきだから」（東京都／50代／女性）と、大人の魅力に加えてギャップのある面白さに惹かれる、という声が寄せられた。
投票全体に寄せられたコメントを見ていると、外見のカッコよさ、かわいさだけでなく、テレビやラジオ、舞台やライブ、さらにはインタビューなどから垣間見える人間性に言及するものが数多く寄せられた。今年1年、それぞれの活躍を経て、来年はどのようなランキングになっていくのだろうか、早くも楽しみだ。
