「酒の臭いプンプン」スピンした車が突っ込む瞬間…飲酒運転か　「まるでホラー映画」フロントガラスにスマホたたきつける男も出没　韓国

韓国で、走行中の車にコントロールを失った別の車が衝突する瞬間が撮影された。

運転手からは高いアルコール数値が検出されていて、飲酒運転とみられている。

一方、別の現場では、男が車に乗り上げてスマホをたたきつける事件も起きている。

一部始終はネットで拡散され、おびえる声や批判が集まっている。

スピンしながら“迫る恐怖”衝突の瞬間

韓国の道路を走るドライバーが1月18日に撮影したのは、恐怖の瞬間だ。

白い車がスピンしながらぶつかってきたのだ。

目撃者は、「あああ！」と声を上げ、驚いた様子だった。

当初、車は反対車線に曲がりながら合流していたが、コントロールを失ってスピンし、そのまま目撃者の車に突っ込んだ。

衝撃で前のタイヤが外れてしまっているのがわかる。

いったい、何があったのか。

被害に遭った目撃者は、「降りてきたドライバーを見ると顔が真っ赤で、酒の臭いがプンプンしました」と語っている。

警察によると、運転していたのは50代の男性だった。

血液検査で、免許取り消しになるレベルをはるかに超えるアルコールが検出されたという。

車に猛攻撃“スマホたたきつけ”男

一方、韓国の別の場所で1日、ネット上で「まるでホラー映画」と恐れられている光景も撮影されていた。

「ああ！」と叫びながら、向かってきた男が車に乗り上げ、携帯電話をガラスにたたきつけてきたのだ。

男は「うわあ！！！」と声を上げると、どこかへ行ってしまった。

その後、目撃者の家族が警察に通報した。

ネット上では「まるでホラー映画のワンシーン」、「きちんと罰せられるべきだ」という声が上がっている。

（「イット！」 2月11日放送より）