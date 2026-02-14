18mの巨体が証明した圧倒的なキャパシティ

名古屋市の新しい公共交通システム「SRT」が、2026年2月13日に定期運行を開始したので、初日の様子を取材してきました。

【動画で見る】え、サロン席まで!?「18mの近未来なSRT」車内の隅々まで撮ってきた！

SRTは再開発の計画が持ち上がっている名古屋駅と、名古屋屈指の繁華街である栄駅を結ぶ移動機関です。近未来感のある外観と、それに18mという長い車体が特徴であり、座席数は35席、最大定員は122名という非常に大きな収容人数を誇っています。

名古屋が数年かけて導入を図ったシステムだけに、開業式典に参加した広沢一郎市長は「このSRTが名古屋の魅力を国内外に広く発信するコンテンツとなり、またリニア開業に向けた都心部のまちづくりと共に大きく成長していくことを祈念する」とスピーチするなど、関係者から大きな期待が寄せられています。

訪れたのは、初便が到着する朝9時の栄駅。SRTが到着する10分ほど前でしたが、停留所にはすでに多くの人が集まり、SRTを待っていました。驚いたのはSRTが到着したときです。待っている人以上に多くの人がSRTから降りてきて、人気の高さがうかがえました。

その後、停留所で待機していた職員の誘導に従い乗車。9時半前に栄の停留所を発車し、名古屋駅まで向かいます。普通のバスなら乗り切れないほどの人が停留所で待っていましたが、全員を収容しても車内には多少ゆとりがあるほど。連節バスとしてのキャパシティの大きさを実感できました。そのため、座っている人を見ても快適そうな様子でした。

名古屋駅への移動中には外から写真を撮ろうとする人を何度も見かけました。特に赤信号で停車している時には、歩道を歩いている多くの人たちがSRTにカメラを向けていました。また、到着した名古屋駅でもやはり多数の乗客が並んでいました。

こうして始まったSRTの運行。開業初日としては、十二分に成功といえると筆者（鈴木伊玖馬：乗りもの好きライター）は捉えています。

ただ、SRTの運行が金・土・日・月および祝日に限られているのが気になります。物珍しさと目新しさから、しばらくは多くの利用者がいるでしょう。しかし、開業からある程度経ったときが正念場になるのは間違いありません。

毎日、走っているわけではないSRTに乗ろうかどうか考えるくらいなら、馴染みのある路線バスでいいと判断する人が増え、結果、SRTの利用率が低迷してしまうのではないか、という気がします。

担当者いわく、今後の需要次第でSRTは増発も検討しているそうです。それだけに、利用率が高水準を保ち、毎日運行になることを筆者（鈴木伊玖馬：乗りもの好きライター）は期待したいです。