◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリー（１３日、イタリア・ミラノ）

初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）がショートプログラム（ＳＰ）９位から３位に入り、逆転表彰台を決めた。フリー１８６・２０点、合計２７４・９０点だった。「今も幻かなと思っている。本当にうれしい気持ちです」とはにかんだ。

最終滑走の世界王者、イリア・マリニン（米国）がまさかの８位に終わり、銅メダルが決まると驚いた表情を浮かべた。前回の北京から２大会連続銀メダルを獲得した同学年の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）に祝福され、涙を流した。

以下、現地での一問一答。

―今、銅メダルを首にかけた気持ちを。

「本当に信じられない気持ちですし、夢なのかなというふうに思っています」

―演技が終わった後、自分がメダルを取れる位置に行くと思っていたか。

「全く思っていなかったです。本当に自分のやるべきことはしっかりとやれたので、満足してはいたんですけど。本当に何て言うんだろう。終わった時点では点数だけでもメダルには届かないと思っていたので、信じられない気持ちです」

―世界王者イリア・マリニン（米国）の演技はどういう気持ちで見ていた？

「本当に珍しいなというふうに思って見ていました。今シーズン全くミスがなかったので、やはり団体と個人と、過密なスケジュールでやっているっていうのもあったのかなと思うんですけど。その中でもしっかりと４Ａに挑もうとする部分というか、本当にすごいなと思いましたし、マリニン選手のおかげで、自分たちもここまで来れているので、これからもマリニン選手に追いついていけるように頑張りたいと思います」

―鍵山の演技の時に立ち上がって見ていたが。

「本当に優真には頑張ってもらいたいというか、やっぱり練習からずっと一緒にやってきていたので、頑張ってほしいなっていうような思いでずっと見ていました」

―構成について？

「正直ものすごい悩んで、昨日も全然寝れなくて。もうどうしよう、どうするべきかっていうふうに考えて。ただ、全く練習もしていないのもありますし、フリップで、エッジの部分も気になる部分もあるということで。（日下）先生とも相談して、『駿の思った通りにやればそれが正解だと思う』って言ってくれたので。もう団体のいいイメージはそのまま持っていこうと思って、今までの構成で臨みました」

―メダルについて。

「正直、メダルよりも、もう自分が笑顔で、応援に来てくださったファンの皆さんにいい演技を届けたいというような思いでやろうと思っていたので、メダルのことは全く考えていなかったです」

―自分が磨いてきた４回転、今日全部決めたが。

「そうですね。すべてのジャンプをいい形で決めることができて、本当にうれしかったですし、練習からノーミスの演技を積み重ねてきていたので、それをしっかり生かすことができてよかったです」

―演技前は羽生結弦さんの動画を見た？

「はい。見てから来ました」

―何の動画を見て？

「まあ（いつもと）同じく。ショートの時は見れなかったので、それが良くなかったのかなと（笑）。ちゃんとしっかりと見て、はい。（ショートは最終組の）１番で見れなかったので、ちょっとそれが原因かなと（笑）。はい、ちゃんと見てから来ました」

―いつの大会の？

「お薦めに出てきたやつをポンポンポンと。今回はオリンピックのフリーを見たりとかして、気持ちを高めてきました」

―「ＳＥＩＭＥＩ」？

「はい」

―６分間練習の後に見たのか。

「６分間の後に見ました」

―ＳＰの後に三浦佳生と食事に行ったりしたと。何か相談など？

「そうですね。まあ、佳生といろいろショートが終わってから、あー、どうしようかって感じで。やっぱオリンピックは難しいね、みたいなことを話しながらいたんですけど。フリーは逆にもう何も考えずに行けると思うから、もう頑張っていこうと言ったりしていて。いいスタートダッシュを佳生が作ってくれたので、本当に良かったなと思います」

―「やればできるから。メダル諦めるな」みたいなことを言われたと。

「そうですね。点差的にも厳しいかなっていうには思っていたんですけど『諦める点差ではない』っていうふうに強く言われて。『駿はいけるから。この前ノーミスしてきてるんだから、もうあとはやるだけだから』っていうふうに言われて。そこでけっこう自分の中でも決心がついて、自分は何しに来たのかって。メダルを取りに来たんだというふうに改めて思って、もう全部ぶつけようと思って滑りました」

―日下コーチにメダルをプレゼントしたいと言っていたが。

「日下コーチに今までたくさんお世話になったので、このオリンピックでメダルを取って恩返しをしたいというふうにずっと思っていたので、それを達成することができたのでホッとしています」