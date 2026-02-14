「お子様のおててかな」山本美月、“趣味活”楽しむプライベートショット披露「すてき」「オフな美月さんも美しい」
俳優・瀬戸康史（37）の妻で俳優の山本美月（34）が13日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。
【写真】「お子様のおててかな」“趣味活”楽しむプライベートショットを披露した山本美月
「先日、もうすぐなくなっちゃうmiffy cafe tokyoへ」遊びに行ったことを明かし、満喫する様子を4枚の写真で投稿。ミッフィーがデザインされた料理や、ミッフィーのマシュマロを手に目を細める山本の姿が写し出されている。
山本は以前にも、ミッフィー目当てでハウステンボスを訪れるなど“ミッフィー好き”を伝えていた。この日の投稿では「寂しい〜」と閉店を惜しむも、「かわいい店内とお料理でした、、、」と楽しんだ様子だった。
この投稿には、「お子様のおててかな かわいい」「オフな美月さんも美しいです」「すてきすぎます！」などの声が寄せられている。
山本は2020年8月に瀬戸と結婚。23年5月に第1子が誕生した。
