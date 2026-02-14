Cocomi、Koki,（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/14】モデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が2月12日、自身のInstagramを更新。姉のモデルでフルート奏者のCocomiとの2ショットが、話題を呼んでいる。

◆Koki,、姉妹で2ショット投稿


Koki,は「ここさんとの 個人的にここさんの前髪なしがタイプです」とつづり、Cocomiとの車内での2ショットや動画を投稿。動画では、「ここ（Cocomi）前髪無いほうが可愛い」と言うKoki,と、「嫌だ〜」と前髪を下ろすCocomiの様子が捉えられているが、写真でのCocomiは前髪をセンターで分け、姉妹揃って前髪無しのヘアスタイルを見せている。

◆Koki,の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「よりお母さんにそっくり」「貴重」「確かに可愛い」「おでこがお揃い」「いつもより似て見える」「どっちでも可愛いからOK」「いっつも仲良し」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

