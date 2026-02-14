資生堂パーラーで苺尽くし♡全国17種を味わうスペシャルストロベリーデー2026

春の訪れを感じるこの季節、苺好きの心をときめかせる特別なイベントが今年も銀座にやってきます。資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェで開催される「スペシャルストロベリーデー2026」は、今回で記念すべき10周年。全国から厳選された旬の苺を使った、美しく華やかなストロベリーパフェがずらりと並びます。苺の個性と伝統の技が織りなす、年に一度の贅沢なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♡

10周年記念♡苺の祭典が開催

2026年3月8日（日）・9日（月）の2日間、「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」と「銀座本店ワードサロン・ワードホール」にて「スペシャルストロベリーデー2026」を開催。

10周年を迎える今年は、感謝の気持ちを込めて全国から選び抜いた苺17種を使用し、16種類の限定ストロベリーパフェが登場します。

会期中はイベント限定メニューのみの提供となり、1回の来店につき1人1種までの注文制限がありますのでご注意ください。

全国17種の苺を味わうパフェ

【ロイヤルストロベリーパフェ】



兵庫県産“ロイヤルクイーン”

価格：6,600円

福岡県産“ゆきぼたん”

価格：6,600円

兵庫県産“あまクイーン”

価格：5,500円

静岡県産“初恋の香り”

価格：5,500円

奈良県産“古都姫”と“コットンベリー”

価格：5,500円

埼玉県産“かおりん”

価格：6,600円

埼玉県産“あまりん”

価格：6,600円

【プレミアムストロベリーパフェ】



徳島県産“さくらももいちご”

価格：4,400円

栃木県産“とちひめ”

価格：4,400円

【スペシャルストロベリーパフェ】



和歌山県産“まりひめ”

価格：3,800円

三重県産“うた乃”

価格：3,800円

佐賀県産“天使のいちご”

価格：3,800円

【ストロベリーパフェ】



大分県産“ベリーツ”

価格：3,300円

岐阜県産“美濃娘”

価格：3,300円

京都府産“女峰”

価格：3,300円

【デザート】



お皿で楽しむストロベリーパフェ

価格：3,500円

*価格は税込表記です。

苺摘み体験＆ライブパフェ

銀座本店ワードサロン・ワードホールでは、事前予約制の「ストロベリーパフェライブ」を実施。

特別なプランターにセットされた京都府産“おいCベリー”を使用し、苺摘み体験*の後、トップパティシエが目の前でオリジナルパフェを仕上げます。

参加費用：5,500円（苺摘み体験＋パフェ代・税込）

*お一人さま5粒まで、茎にクリップで留めた苺をカットしていただく仕様です。

※事前予約制、ご予約はWEB予約のみ（店頭/電話不可）

※定員に達し次第、受付終了

春を味わう特別な2日間♡

苺の個性と職人技が響き合う「スペシャルストロベリーデー2026」は、まさに春のご褒美にふさわしいイベント。華やかなパフェの数々は、味わうだけでなく目でも楽しめる贅沢な時間を届けてくれます。

苺摘み体験やライブ感あふれる演出も加わり、記憶に残るひとときになること間違いなし。大切な人と、自分へのご褒美に、銀座で苺尽くしの春を満喫してみてください♪