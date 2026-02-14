ミラノ・コルティナオリンピックは１３日、各地で競技が行われた。

１３日のフィギュアスケート男子フリーで、ショートプログラム（ＳＰ）２位だった鍵山優真（オリエンタルバイオ）は１７６・９９点にとどまり、銀メダルとなった。佐藤駿（エームサービス）が１８６・２０点をマークして銅メダルを獲得。ＳＰ５位のミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が１９８・６４点で逆転優勝を果たした。ＳＰ首位のイリア・マリニン（米）は失速して８位。三浦佳生（オリエンタルバイオ）は１３位。

鍵山は２大会連続の銀メダル。日本勢は、この種目で５大会連続のメダル獲得となり、３大会連続で２人が表彰台に上がった。

フリップに挑むも失敗

信じられないような光景だった。最終滑走の世界王者マリニンが次々とジャンプを失敗し、まさかの８位。リンク脇で見つめていた鍵山は、隣で状況がのみ込めない佐藤の体を揺さぶった。「メダルだよ！」。鍵山は銀、佐藤が銅――。ジュニア時代から競い合ってきた盟友と、強く抱き合った。

４年間目指してきた舞台で「今日で全てが決まると考えたら、緊張した」。冒頭の４回転サルコーは着氷が乱れた。よぎる不安を振り払い、次に挑んだのは、４回転ジャンプの中でアクセル、ルッツに続いて基礎点が高いフリップ。昨季は多くの試合で構成に入れていたが、安定感を欠く原因となっていたため、今季はここまで回避してきた。

２度目の五輪は「自分を超える」ための戦いでもあった。フリーの自己ベストは４年前の北京五輪で出したもの。「今の自分が持つ全てを出し切る」と、今大会は必ずフリップを入れると決めていた。強い思いで踏み切ったが、体勢を崩して転倒した。

この日の１７６・９９点は、北京でのスコアに３０点以上及ばない。それでも「挑戦できたのは大きな成果。まだまだ強くなりたい」と語った。１８歳でつかんだ４年前のメダルを「フレッシュな銀」といい、ミスが続いた今回を「悔いが残る銀」と表現した。どちらも、さらなる成長への糧にする。（岡田浩幸）