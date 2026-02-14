寒い冬には欠かせないカイロ。



今SNS上で話題になっているのはそんなカイロの商品名だ。



「『貼らない』じゃなくて『貼れない』なの毎回気になる、もっと自分に自信もって欲しい。」



とスーパーマーケットの商品棚を紹介したのはららさん（@rararachan6655）。



そこに置かれているのはアイリスオーヤマ製の「ぽかぽか家族 貼るレギュラー」と「ぽかぽか家族 貼れないレギュラー」。これまで見過ごしてしまっていたが、たしかに「貼る」に対して「貼らない」でなく「貼れない」のはなぜ…。



ららさんにお話を聞いた。



ーーこの商品名を見かけた感想を。



らら：私はカイロは貼らない方が好きなので「なんで貼る方がスタンダードなんだろう？貼れるカイロ、貼らないカイロでもいいのでは？」と思いました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



らら：同じことを思ってる人がいて嬉しかったです。



◇ ◇



カイロのネーミングについてアイリスオーヤマの担当者に聞いたところ



「ユーザーの皆さんにとって直感的に分かりやすい表記を考えた際に『貼れない』と強調する形にしました。貼るタイプは目立たないので様々なシーンで使用できて人気ですが、貼れないタイプもポケットに入れたり手や指先を温めるのに便利です。まだまだ寒いので、ぜひカイロを使って温まってください」



ということだった。



SNSユーザー達からは



「同じことを思っていました 自己肯定感低すぎですよね 貼らない良さだってメチャクチャあるのに 」

「『貼らない』なら貼れるかもしれないじゃないか！貼れないなら『貼れない』って書け！ とドヤした購入者がいたのではと予想します」

「こんなネーミングじゃ気持ちだってずっと晴れないだろ」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんはどのように感じるだろうか。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）