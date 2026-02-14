法律に触れる行為を指す言葉から自由を手にすることまで。一見バラバラな4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。語彙の引き出しをフル回転させて、正解を導き出しましょう！

頭の体操にぴったりな「ひらがなクイズ」の時間です！

今回は、少しかっちりした法律用語から、ワクワクする冒険のような言葉までをミックスしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースがカチッとはまる快感を味わってくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

か□□う
ざ□□う
□□う
な□□う

ヒント：法律を破ることを何と呼ぶ？

正解：いほ

正解は「いほ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いほ」を入れると、次のようになります。

かいほう（解放／開放）
ざいほう（財宝）
いほう（違法）
ないほう（内包）

制限を解く「解放」や、価値ある「財宝」の中に、きまりに背く「違法」や、内部に含むことを指す「内包（ないほう）」が隠れていました。普段は言葉を「意味」で捉えているからこそ、あえて「音」だけに注目して共通点を探し出すのは、脳の普段使わない部分を刺激する良いトレーニングになりますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)