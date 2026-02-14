【ひらがなクイズ】これ、なーんだ？ 空欄に共通する2文字は？ ルール破りや眠るお宝がヒント
頭の体操にぴったりな「ひらがなクイズ」の時間です！
今回は、少しかっちりした法律用語から、ワクワクする冒険のような言葉までをミックスしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースがカチッとはまる快感を味わってくださいね。
か□□う
ざ□□う
□□う
な□□う
ヒント：法律を破ることを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いほ」を入れると、次のようになります。
かいほう（解放／開放）
ざいほう（財宝）
いほう（違法）
ないほう（内包）
制限を解く「解放」や、価値ある「財宝」の中に、きまりに背く「違法」や、内部に含むことを指す「内包（ないほう）」が隠れていました。普段は言葉を「意味」で捉えているからこそ、あえて「音」だけに注目して共通点を探し出すのは、脳の普段使わない部分を刺激する良いトレーニングになりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、少しかっちりした法律用語から、ワクワクする冒険のような言葉までをミックスしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースがカチッとはまる快感を味わってくださいね。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□う
ざ□□う
□□う
な□□う
ヒント：法律を破ることを何と呼ぶ？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：いほ正解は「いほ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「いほ」を入れると、次のようになります。
かいほう（解放／開放）
ざいほう（財宝）
いほう（違法）
ないほう（内包）
制限を解く「解放」や、価値ある「財宝」の中に、きまりに背く「違法」や、内部に含むことを指す「内包（ないほう）」が隠れていました。普段は言葉を「意味」で捉えているからこそ、あえて「音」だけに注目して共通点を探し出すのは、脳の普段使わない部分を刺激する良いトレーニングになりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)