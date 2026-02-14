「マジで？」「連れてくるんちゃうか」英名門の新監督決定が目前に！かつて「10人ほしい」と絶賛した日本代表戦士の引き抜きにSNS注目「欲しがりそう」
プレミアリーグの名門トッテナムは２月11日、トーマス・フランク監督の解任を発表した。
注目の後任が、どうやら決定するようだ。移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者は13日、「イゴール・トゥードルがトッテナムに、暫定監督として６月までの短期契約を受け入れる準備ができていると伝えた 。交渉は最終段階にある」と報じた。
昨季からイタリアの強豪ユベントスを率いていたトゥードルは、昨年10月に成績不振で解任され、現在はフリーだ。2023−24シーズンには、ラツィオの監督に途中就任し、それまでマウリツィオ・サッリに冷遇されていた鎌田大地を重用。復活させた過去がある。
そのため、SNS上では、クロアチア人指揮官と日本代表MFと再共闘を期待する声が上がった。
「鎌田スパーズもありえるな」
「夏以降継続なら鎌田きたりしないかなぁ」
「鎌田をパレスから引き抜いてほしい」
「アツすぎるだろ。『鎌田が10人ほしい』って言い切ったあの信頼感よ」
「続投したら鎌田連れてくるんちゃうかw」
「マジで？ 鎌田のTOT行きもあるのか？」
「結果出して残るとなったら 鎌田欲しがりそうじゃね？」
現段階では、あくまで今季終了までの“つなぎ”としてオファーを受けているようだが、結果を残せば正式監督になる可能性は十分にあるだろう。
ちなみに、ロマーノ記者によれば、夏に就任する正式監督の最有力候補は、マルセイユの指揮官を退任したばかりのロベルト・デ・ゼルビと、かつてトッテナムを率いたマウリシオ・ポチェティーノ現アメリカ代表監督だという。
今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
