終末期医療の在り方について考える「九州リビングウイル研究会in福岡」が22日午後1時から、福岡県久留米市六ツ門町の久留米シティプラザで開かれる。医師による講演と、在宅医療を受け19歳で亡くなった女性の遺族と訪問看護師らによるシンポジウムがある。

「いのちの終わりをどう生きるか」をテーマに、医療関係者らでつくる日本尊厳死協会九州支部が主催。前半は佐賀県医療センター好生館の医師小杉寿文さんが医療用麻酔を用いた緩和ケアについて、久留米市で訪問診療を行う医師齋藤如由さんが在宅緩和ケアについてそれぞれ講演する。

後半のシンポジウムでは、訪問看護師を目指していた久留米大の看護学生が脳腫瘍を患い、終末期を自宅で過ごしたケースを基に、治療選択を巡る家族の葛藤や、関わった医療者の思いなどをそれぞれ話す。

九州支部理事で同大講師の渡邉理恵さんは「自分らしい最期とは。残される家族にできるだけ悔いが残らないようにするには。そんなことを考えるきっかけにしてほしい」と来場を呼びかけている。参加無料、定員350人（予約不要）。日本尊厳死協会（平日午前10時〜午後4時）＝（0120）211315。

（下崎千加）