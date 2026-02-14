「全分野で日本との格差が広がっている。フットサルでさえ…」韓国サイドが猛烈な危機感「韓国８、日本22。衝撃的な数だ」
日本サッカー協会が２月12日、来月に開幕する女子アジアカップを戦う、なでしこジャパンのメンバーを発表した。
注目を集めているのが、26人中22人が海外組である点だ。SNS上は「いつのまにか女子もほぼ海外組」「メンバーの所属クラブがエグい」「改めて見ると名門クラブばっかり」「めちゃくちゃ強そうやな」といった感嘆の声で溢れている。
また、韓国メディア『STAR NEWS』も鋭く反応。「韓国８、日本22：衝撃的な海外組の数。女子サッカーも韓日格差さらに拡大？」と見出しを打ち、次のように伝えている。
「前回大会での海外組の数は韓国が４人、日本が６人だったが、その差が大きく広がった。今回の日本のメンバーは、22人が海外組で、そのうち16人は欧州でも最高峰とされるイングランドリーグ所属だ。国内組はわずか４人で、指揮官すらデンマーク人のニルス・ニールセン監督である。
最近、韓国女子選手の海外進出事例も増えているが、日本はいつの間にかエントリーの大半を海外組で構成できるほどになった。元々開いていた韓日女子サッカーの格差はさらに広がった様相だ。FIFA女子ランキングでも日本は８位でアジア最高位なのに対し、韓国は21位でアジア５位である」
同メディアはその上で、「これは女子サッカーだけの問題ではない」と指摘。「韓国サッカー協会体制下の全分野で韓国と日本の格差が広がっている」と嘆き節を炸裂させている。
「男子FIFAランキングでも日本は19位でアジア最高位、韓国は22位で３位だ。最近のU-23アジアカップでは、２歳年下のU-21代表チームで臨んだ日本が圧倒して頂点に立った一方、韓国は準決勝で日本に敗れた後、ベトナムにも敗れて４位に留まった。フットサルのアジアカップでさえ、日本はベスト４なのに対し、韓国はグループリーグ敗退だ」
あらゆる面で“宿敵”の後塵を拝し、強い危機感を募らせているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】豪華絢爛！なでしこジャパン最新メンバー
注目を集めているのが、26人中22人が海外組である点だ。SNS上は「いつのまにか女子もほぼ海外組」「メンバーの所属クラブがエグい」「改めて見ると名門クラブばっかり」「めちゃくちゃ強そうやな」といった感嘆の声で溢れている。
また、韓国メディア『STAR NEWS』も鋭く反応。「韓国８、日本22：衝撃的な海外組の数。女子サッカーも韓日格差さらに拡大？」と見出しを打ち、次のように伝えている。
最近、韓国女子選手の海外進出事例も増えているが、日本はいつの間にかエントリーの大半を海外組で構成できるほどになった。元々開いていた韓日女子サッカーの格差はさらに広がった様相だ。FIFA女子ランキングでも日本は８位でアジア最高位なのに対し、韓国は21位でアジア５位である」
同メディアはその上で、「これは女子サッカーだけの問題ではない」と指摘。「韓国サッカー協会体制下の全分野で韓国と日本の格差が広がっている」と嘆き節を炸裂させている。
「男子FIFAランキングでも日本は19位でアジア最高位、韓国は22位で３位だ。最近のU-23アジアカップでは、２歳年下のU-21代表チームで臨んだ日本が圧倒して頂点に立った一方、韓国は準決勝で日本に敗れた後、ベトナムにも敗れて４位に留まった。フットサルのアジアカップでさえ、日本はベスト４なのに対し、韓国はグループリーグ敗退だ」
あらゆる面で“宿敵”の後塵を拝し、強い危機感を募らせているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】豪華絢爛！なでしこジャパン最新メンバー