「20歳でこのスピードは…」日本の逸材がオランダで圧巻デビュー！ 現地メディアが激賞「大人の体格」「素晴らしい第一印象だ」
日本人DFがついにオランダデビューを飾った。
AZのリザーブチームであるヨングAZで、U-23日本代表のDF市原吏音が初出場。現地２月13日に行なわれたオランダ２部リーグのTOPオス戦で、圧巻のパフォーマンスをみせて３−０の勝利に貢献した。
先発フル出場を果たした20歳CBをAZ専門メディア『AZAlerts』も評価。同クラブでのデビュー戦となったなか、「１回のボールロストを除いて、日本人ディフェンダーは素晴らしいプレーを見せた」と絶賛した。
同メディアは市原の身体能力について「まだ若いが、大人の体格を持っている」とし、「ヨングAZの選手たちの中で、彼とコヴァーチ（この試合でハットトリックを達成）は身体的に際立っていた」と報じた。
さらにフィジカル面を詳しく分析し、「20歳でこのスピードは印象的だ。最初の数メートルで非常に速く見え、さらにアジリティも兼ね備えている」と報告。守備のスタッツでも「市原はヨングAZ側で最も多くの守備アクション、ブロック、インターセプトを記録した」と具体的な数値で貢献度を示した。
また、「鋭いパスセンスを持っており、これはAZディフェンダーのプロファイルに合致している」と技術面にも言及。一方で冷静な評価も加え、「TOPオス戦では堅実なパフォーマンスだったが、より高いレベルでどうなるかはまだ見極める必要がある」としながらも、「AZサポーターとしては今年、小さな成功も大切にしなければならない。購入した選手で良い第一印象を得られることは素晴らしい」と締めくくった。
ロス五輪世代を牽引する日本の逸材は、AZの将来を担う有望株としても現地の期待を集めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
