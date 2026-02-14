人気声優・岡咲美保、姿が激変！床につきそうな黒髪ロングに衝撃「別人かと思いました」「予想外のお衣装」
人気声優の岡咲美保が、発売中の『声優グランプリ』3月号に登場した。連載「ココニトラベル」では平安時代にトラベルし、人生初の十二単を披露しており、ネット上で話題になっている。
【写真】もう別人じゃん！姿が激変 黒髪ロング＆十二単姿の岡咲美保
岡咲は自身のXを更新し、「百人一首が好きで覚えて遊んだり、かな筆で巻物にしたりしていたので、平安時代にトラベルできて嬉しかったです 大変素敵に撮影していただきましたのでぜひチェックしてみてください！」と呼びかけ。
姿が激変した写真もアップし、ネット上では「まさに和を象徴するお美しさ、お上品さが感じられて、気づけば目を奪われてしまっていて、惚れ惚れとしてしまう大層お素敵なお姿にございます！」「ページ開いたら予想外のお衣装で驚きました！とても綺麗です！」。
「最初拝見したとき、バチバチに似合いすぎていて「あれ？もしかして平安時代から来られました？？」となりましたｗ」「立ち姿も、床につきそうな長い髪も、とても美しい…！」「異次元の生き物すぎる」「別人かと思いました」などの声が出ている。
【写真】もう別人じゃん！姿が激変 黒髪ロング＆十二単姿の岡咲美保
岡咲は自身のXを更新し、「百人一首が好きで覚えて遊んだり、かな筆で巻物にしたりしていたので、平安時代にトラベルできて嬉しかったです 大変素敵に撮影していただきましたのでぜひチェックしてみてください！」と呼びかけ。
「最初拝見したとき、バチバチに似合いすぎていて「あれ？もしかして平安時代から来られました？？」となりましたｗ」「立ち姿も、床につきそうな長い髪も、とても美しい…！」「異次元の生き物すぎる」「別人かと思いました」などの声が出ている。