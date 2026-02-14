日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１４日、ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプについて報じた。

１３日（日本時間１４日）、男子決勝が行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が９５・００点で金メダルに輝いた。スコット・ジェームズ（豪州）が９３・５０点の銀メダル、山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）が９２・００点で銅メダルを獲得した。

２０２２年北京五輪金メダルの平野は２回目にフロントサイド・ダブルコーク１６２０（４回転半）の大技を決めて８６・５０点をマークしたが、１回目と３回目は無念の転倒。７位に終わり、冬季五輪日本人初の４大会連続の表彰台は逃した。

平野は１月のＷ杯で転倒し、右骨盤骨折など大けがを負った。不屈の闘志で負傷から復帰し、１１日の予選は７位で通過。この日の決勝では表彰台には届かなかったが、最後まで諦めずに戦い抜いたことを番組では映像とともに伝えた。

ＭＣの中山秀征は「スピードと、この『どうなってるんだろう？』という回転」とコメント。するとコメンテーターを務める女優の本仮屋ユイカは「同じ人間ではないと思って見ています。もう信じられない。あんなに高くとんで」と圧倒された発言。これにスタジオは大爆笑となった。

中山が「だから見ている我々が感動したり魅了されたりとするわけですね」と締めていた。