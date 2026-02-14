３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に備えて行われる侍ジャパンの宮崎強化合宿初日（サンマリンスタジアム宮崎）となった１４日、アドバイザーとして参戦するパドレスのダルビッシュ有投手（３９）と、巨人やヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が、それぞれ球場に姿を見せた。

松井氏が円陣で訓示をした後、ダルビッシュがあいさつに向かい、お互い笑顔で握手を交わした。

打の松井、投のダル―、侍ジャパンの連覇を後押しするＭＬＢスター２人による夢の共演が実現した。前回大会は世界一に貢献したダルビッシュは、昨年１０月に右肘手術を受けた影響で今季全休の見込みで、ＷＢＣの出場は断念したが、連覇を期す侍ジャパンのためにサポート役のアドバイザーとして参戦。松井氏は、親交がある井端弘和監督の要請を受け、激励に訪れた。

松井氏の招集は、井端監督が就任時から描いていたプランだった。２人は、９２年センバツで対戦した星稜３年、堀越２年時にお互いの存在を知り、プロ入り後は食事に出かけて野球論を交わすようになった。松井氏の侍ジャパン激励訪問は初で、指揮官も「日本でもＭＬＢでも活躍された選手。一緒にいるだけで得るものもあるし、そこでアドバイス等いただけると選手の励みになり、プラスになることだけかなと思う」と話していた。

ダルビッシュは昨年１０月に右肘を手術し、メジャー１４年目となる２６年シーズンも全休の見込みに。ＷＢＣ出場は断念していた。だが、前回大会は若手とも積極的に交流を図ってチームをまとめ、栗山前監督も「ダルビッシュ・ジャパン」と称した大会制覇の立役者。指揮官からの強い要望を受け、ダルビッシュは「何かしらの形で関われないかというお話をいただいており熟考の末、宮崎合宿に参加させていただくことになりました。選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を選手達に伝えられたら」と決断。現役メジャーリーガーが異例のサポート役で参戦することになった。

国内組でスタートした強化合宿にあって、２人の存在感は群を抜く。２人で合計メジャー２３年。最高の舞台を知り尽くす“最強タッグ”結成は、侍ジャパンの大会連覇に向け、強い追い風になりそうだ。