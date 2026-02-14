人間の目の寿命は60～70歳!? 人生100年時代「目の老化」に逆らう３つの方法とは【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

人生100年時代に避けて通れない老眼は治せるのか

40代頃から、手元が見えにくい、小さな文字が読めないといった「老眼」の症状が出始めます。老眼は、角膜のすぐ下にある水晶体が歳とともにかたくなることが原因。水晶体は目のピント調節機能を担うため、かたくなるとピントがうまく合わず、近くがぼやけるようになります。

そもそも人間の目の寿命は60～70歳。人類が誕生した約20万年前は、今よりもずっと短命でした。つまり、人生100年時代といわれる現代に目の寿命は追いついていないのです。とはいえ、老眼は対策をとることで進行を遅らせることができます。

第一に、紫外線対策。水晶体は紫外線を吸収して、かたくなったり濁ったりするので、日中はＵＶカットのサングラスで目をガードしましょう。次に筋肉を鍛えること。水晶体の周囲にある毛様体筋が収縮し、水晶体の厚さを変えてピントを調節しますが、この毛様体筋も衰えます。直接鍛えることはできませんが、全身の筋肉量を増やすことで毛様体筋の強さの維持が可能です。さらに、食生活も重要。筋肉のもととなる「たんぱく質」、水晶体の老化を防ぐ「ビタミンC」を積極的にとりましょう。

これらのことを続け、老眼が改善した例もあります。70センチ離れていないと新聞を読めなかった50代女性が、40センチまで距離を縮めることに成功しました。諦めずに継続すれば、必ずよい結果が得られるということです。

老眼のメカニズム

老眼とは遠くはよく見えるが、目のピントを合わせる機能が弱り、近くが見づらくなる老化症状。40代頃から徐々に現れ始め、加齢とともに進行します。

加齢により水晶体がかたくなり、また、毛様体筋の筋力が低下してしまう。

↓

光の変化に応じた屈折角度が調節できなくなり、入ってきた光が網膜より手前や後ろで結ばれる。

↓

対象物に焦点が合わないまま脳に情報が伝達され、ぼやけるなどの現象が起こる。

老眼は対策をしないと45歳から急激に進行する

加齢とともに遠くなる近点の距離

ピントが合う近点は、年齢とともに遠くなります。30cmの距離に指を立て、指紋がぼやけたら老眼が始まった目安。45歳頃から急激に症状が現れ、加齢とともに進行。55歳くらいから進行がゆるやかになり、60歳くらいで進行が止まるといわれています。

すぐ実行できる！ 老眼の進行を遅らせる3つの対策

対策①サングラスをかける 対策②スクワットなどで筋肉を鍛える 対策③たんぱく質＋ビタミンC を摂取

【出典】『１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法』著：平賀広貴