茂木健一郎が教える脳を喜ばせる遊びとはどんなもの？【脳の話】

脳を喜ばせる遊びとは、どんなもの？ 自分でルールを設計できる遊びをしよう！ 子どもの遊びを例に考えてみましょう。子どもの脳の発達に、遊びがどう関わっているかのメカニズムがすべてわかっているわけではありませんが、いくつかいえることがあります。いま、子どもの遊びというと真っ先にコンピュータゲームが思い浮かびます。しかし、この遊びでは、子どもたちは遊びの「生産者」になることはできません。本来、子どもというのは、紙と鉛筆といったごく簡単な道具さえあれば、無限といってよいほどの遊びを工夫することができるはずです。遊びで肝心なことは、結果がある程度は予想できるが、ランダムの要素も入る豊かな「偶有性」が含まれていることです。このような、偶有性に満ちた遊びは、もっとも高度な脳の働かせかたを促すことになり、教育上の効果は計り知れません。遊びを工夫するということは、偶有性を設計するということでもあります。そして、昔の子どもたちが楽しんでいたメンコやおはじきでは、ルールを自分たちで決めるということ自体が、遊ぶという行為の大切な一部でした。コンピュータゲームには、「偶有性を設計する」という要素が明らかに欠けています。私は、昔の子どもたちがやっていたような、ごくわずかな道具からさまざまな遊びを工夫する、あの時間をいまの子どもたちにもたせたいものだと思います。これは大人も同様で、ルールを押しつけられてばかりで、自分たちの創意工夫が生かせないのでは、人間的な成長もあまりできないのではないでしょうか。【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎