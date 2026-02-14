「話が違う」と怒り…蛍原徹、ゴルフを始めた理由＆費やした総額を告白 キャリア20年、ベストスコア76
テレビ大阪制作・テレビ東京系『武井壮のゴルフバッグ担いでください』の15日放送回（前10：00）は、武井壮が「厳粛な気持ちで迎えたい」というゴルフタレント界の大御所・蛍原徹が登場する。
【番組カット】ゴルフ場で…蛍原徹＆武井壮の2ショット実現
ゴルフ歴20年、いまやすっかりゴルフ好きタレントとして有名な蛍原が、ゴルフを始めたマル秘エピソードを披露。実はデビュー当時から、東野幸治＆岡村隆史と「お笑いでどんなに成功してもゴルフだけはやらない」同盟を組んでいたという。ところがその2人が次々とゴルフを始め、「話が違う」と怒ったところ、逆にゴルフに誘い出されてそこからすっかりハマってしまった…。
さらに、注目は「ゴルフバッグ見せてください」のコーナー。蛍原は、コースや調子に合わせて、その日によって組み合わせを変えるという。ぜひ紹介したいクラブがあるものの、この日のゴルフバッグには入っておらず、「車にはあるのよ！取りに行ってもいい？」と、残念そうな表情を浮かべながらも、手元にはないクラブの魅力もたっぷり語る。
そんな蛍原に対し、距離がビトウィーンの時の攻め方をプロキャディーがレクチャー。蛍原が驚いたそのマネージメントで、果たしてどう変わるのか。
蛍原は、2月22日放送回と2週にわたり出演。公式YouTubeやTVerでも視聴可能。
■出演：
MC：武井壮
アメリカでのゴルフ留学を経験し、ティーチングプロ資格を取得した生粋のアスリート。ベスト69。
ゲスト：蛍原徹
芸能界屈指のゴルフ好きタレント。これまでにゴルフに使った総額は本人曰く「4ケタ（1000万）行ってるんちゃう？」ゴルフ歴は20年ベストスコアは76。
キャディー：横山大輔
青木功のキャディーとして全米シニアツアーを転戦し、武井壮がゴルフ留学していた時の同期でもある。
キャディー：小田亨
ツアー通算15勝、有村智恵のエースキャディー。
【番組カット】ゴルフ場で…蛍原徹＆武井壮の2ショット実現
ゴルフ歴20年、いまやすっかりゴルフ好きタレントとして有名な蛍原が、ゴルフを始めたマル秘エピソードを披露。実はデビュー当時から、東野幸治＆岡村隆史と「お笑いでどんなに成功してもゴルフだけはやらない」同盟を組んでいたという。ところがその2人が次々とゴルフを始め、「話が違う」と怒ったところ、逆にゴルフに誘い出されてそこからすっかりハマってしまった…。
そんな蛍原に対し、距離がビトウィーンの時の攻め方をプロキャディーがレクチャー。蛍原が驚いたそのマネージメントで、果たしてどう変わるのか。
蛍原は、2月22日放送回と2週にわたり出演。公式YouTubeやTVerでも視聴可能。
■出演：
MC：武井壮
アメリカでのゴルフ留学を経験し、ティーチングプロ資格を取得した生粋のアスリート。ベスト69。
ゲスト：蛍原徹
芸能界屈指のゴルフ好きタレント。これまでにゴルフに使った総額は本人曰く「4ケタ（1000万）行ってるんちゃう？」ゴルフ歴は20年ベストスコアは76。
キャディー：横山大輔
青木功のキャディーとして全米シニアツアーを転戦し、武井壮がゴルフ留学していた時の同期でもある。
キャディー：小田亨
ツアー通算15勝、有村智恵のエースキャディー。