2月13日（金）深夜に放送されたスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』に、織田信成（バンクーバー五輪フィギュアスケート日本代表）と山口剛史（平昌五輪カーリング日本代表）がゲストとして出演。

カーリング女子日本代表「フォルティウス」の知られざる素顔が語られた。

【映像】年齢差13歳でも「全員タメ口」が鉄則。カーリング日本代表・フォルティウスの意外なチーム事情

開催中のミラノ・コルティナ五輪に出場しているフォルティウスは、最年長の近江谷杏菜（36歳）から最年少の小林未奈（23歳）まで、13歳もの年齢差があるチームだ。

しかし山口によると、チーム内のコミュニケーションはすべて“タメ口”で交わされているという。

「カーリングはコミュニケーションがすごく大事なので、先輩・後輩というよりは関係性を大切にする感じです」とその理由が説明されると、一同納得。

実際に練習中、年下の選手が物怖じせずにタメ口で話す映像も紹介され、フラットな関係性を大切にしているチームであることがうかがえた。

また、MCの近藤千尋が「メンバーのみなさんはどんな方々なんですか？」と尋ねると、山口は小野寺佳歩（34）について「マッチョ系なんです」と説明。カーリングにはブラシで氷を掃く（ゴシゴシする）力が重要だが、小野寺はベンチプレスで60kg以上を持ち上げるほどの筋力の持ち主だという。

織田は「僕、現役の時にベンチプレスやってたら42kgだったんです。ヤバイヤバイ！」と驚きを隠せない様子だった。

さらに、司令塔であるスキップの吉村紗也香（34）は、約2年前に出産した“ママさんカーラー”であることも明かされ、一同は「ママカーラーって素敵」「おしゃれ」と興味津々だった。