クリス・ポールが引退を表明…“ポイント・ゴッド”がNBAで残してきた偉業とは？

　2月14日（現地時間13日、日付は以下同）。6日に発表された3チーム間トレードで、ロサンゼルス・クリッパーズからトロント・ラプターズへ移籍していたクリス・ポールがラプターズからウェイブ（保有権放棄）され、ソーシャルメディアで現役引退を表明した。


　キャリア21年目の今シーズン。ポールはかつて6シーズンをプレーした古巣クリッパーズへ復帰も、昨年12月上旬に決別して事実上の契約解除。その後もワークアウトを続けていた40歳の大ベテランは、この日キャリアに幕を下ろすことに。


　今シーズンは16試合の出場で平均14.3分2.9得点1.8リバウンド3.3アシストと不完全燃焼に終わった。とはいえ、“ポイント・ゴッド”の異名を持つ司令塔は、チームメートたちへ的確なパスをさばいて数多くの得点機会を演出しつつ、自らもドライブやミッドレンジジャンパー、3ポイントシュートなどで点も取り、ポイントガードの選手ではNBA歴代最長の21シーズンをプレーしてきた。


　オールスターに12度、オールNBAチームに11度、オールディフェンシブチームに9度、さらには75周年記念チームにも名を連ねたポールは、新人王に輝いたほか、アシスト王に5度、スティール王に6度も立ち、レギュラーシーズン通算1370試合でキャリア平均16.8得点4.4リバウンド9.2アシスト2.0スティールを記録。


　なかでも、平均アシスト部門ではニューオーリンズ・ホーネッツ（現ペリカンズ）時代の2007－08と2008－09シーズン、クリッパーズ在籍時の2013－14と2014－15シーズン、フェニックス・サンズ所属時の2021－22シーズンと、3つの年代でリーグトップに君臨。得点、リバウンド、アシストの主要3部門において、3つの年代でリーグトップに立った選手はポールのみだと『Elias Sports Bureau』が報じている。


　また、ポールはレギュラーシーズン通算2万3058得点に加えていずれもNBA歴代2位の1万2552アシストと2728スティールを積み上げてきた。シーズン通算2万得点、1万アシスト、2000スティールをクリアしたのはレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）とラッセル・ウェストブルック（サクラメント・キングス）、そしてポールの3人しかいない。


　サンズ時代の2021年に初のNBAファイナル出場を果たしたポールは、その年ミルウォーキー・バックスに敗れ、リーグ制覇を達成することはできなかった。それでも、NBAで素晴らしいキャリアを送ってきたことに加え、アメリカ代表の一員としてオリンピックで2度の金メダル（2008、2012年）も手にしているだけに、近い将来バスケットボール殿堂入りを飾ることが確実視されている。





