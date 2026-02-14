林家たい平が横須賀線でぶらり途中下車の旅
2026年2月14日放送の「ぶらり途中下車の旅」は横須賀線の旅。
旅人は、林家たい平。
横須賀線
横須賀線は、東京駅から港町横浜や古都鎌倉を経由し、神奈川県横須賀市の久里浜駅までを結ぶ路線。ほとんどの列車が総武快速線と直通しており、生活路線としても活躍しています。
今週の旅人：林家たい平
1964年12月6日生まれ。埼玉県秩父市出身。
人気演芸番組「笑点」の大喜利メンバー。武蔵野美術大学造形学部卒業後、林家こん平に入門したという落語家としては異色の経歴。噺家として高座以外にもバラエティー番組などで活躍中。
おじゃましたところ
東逗子駅たぶん...世界一小さいチョコレート工場 葉山直売店
逗子駅sun&beach
鎌倉駅マドレーヌプッチェリア べべ カマクラ
北鎌倉駅サカナヤマルカマ一丁焼き こたろう 北鎌倉天空店カイユーやきとり居酒屋 山や
たぶん...世界一小さいチョコレート工場 葉山直売店（東逗子駅）
米菓を得意とするお菓子メーカーが始めた工場直売のショップ。人気はマシュマロチョコ。異業種メーカーとのコラボ商品も多数開発し、選ぶだけで時間が過ぎちゃいそうです。
【最寄駅】
横須賀線「東逗子駅」より徒歩36分
「逗子駅」よりバス10分「イトーピア」で下車し徒歩14分
【所番地】神奈川県三浦郡葉山町長柄1760
【電話番号】046-812-9305
【営業時間】10:00〜17:00
【定休日】不定休（※Instagramをご確認ください）
【ホームページ】https://shop.sekachoco.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/sekachoco_hayama/
sun&beach（逗子駅）
自身の子育て経験を活かして“おんぶ紐”を自作したオーナーが立ち上げた、逗子生まれのベビーキャリアブランド。専門家が選ぶ抱っこ紐ランキングで1位にも選ばれています。
【最寄駅】横須賀線「逗子駅」より徒歩6分
【所番地】神奈川県逗子市逗子7-3-49 クリオンハウス 2F
【電話番号】046-873-1748
【営業時間】10:00〜17:00
【定休日】日・月・祝
【ホームページ】https://www.sun-beach.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/sunbeach.official/
マドレーヌ（鎌倉駅）
2021年オープンしたトルコ雑貨ショップ。廃棄になるカーテンレース生地をアップサイクルして独創的なデザインの、世界でひとつだけのバッグに仕立てています。
【最寄駅】横須賀線「鎌倉駅」西口より徒歩3分
【所番地】神奈川県鎌倉市御成町5-37
【営業時間】11:00〜16:00
【定休日】木
【ホームページ】https://madeleine.base.ec/
【Instagram】https://www.instagram.com/madeleine_kamakura/
プッチェリア ベベ カマクラ（鎌倉駅）
鎌倉で自家製チーズが自慢のイタリアン。鎌倉在住の山崎さん兄弟がオーナーを務め、兄の健太郎さんはナポリでピッツァを、弟の大志郎さんは、南イタリア・プーリア州でチーズ作りを学びました。季節に合わせて登場する限定メニューも人気です。
【最寄駅】横須賀線「鎌倉駅」東口より徒歩2分
【所番地】神奈川県鎌倉市小町1-4-8 1F
【電話番号】0467-55-5848
【営業時間】11:00〜20:00
＜平日ランチ＞ 11:00〜13:30
【定休日】月（祝日の場合は翌平日）
【1号店「ラッテリア ベベ カマクラ」ホームページ】https://latteria-bebe.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/pucceria_bebe_kamakura/
サカナヤマルカマ（北鎌倉駅）
地元住民と鹿児島県阿久根市の水産業者が協同運営する“まちの魚屋”さん。お刺身や日替わり惣菜など、目が利くスタッフが魚の特性にピッタリの美味しい食べ方を提案してくれます。
【最寄駅】横須賀線「北鎌倉駅」より徒歩25分
【所番地】神奈川県鎌倉市今泉台4-12-1
【電話番号】0467-38-7017
【営業時間】11:00〜18:00頃
【定休日】月・火・第2第4日曜
【ホームページ】https://sakanayamarukama.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/sakanaya.marukama/
一丁焼き こたろう 北鎌倉天空店（北鎌倉駅）
京都･奈良で13年間営業していた人気の一丁焼きの名店が2022年に北鎌倉台商店街に移転。おすすめは店主のこたろうさん曰く、宇宙一(？)薄い"たい焼き"！
【最寄駅】横須賀線「北鎌倉駅」より徒歩25分
【所番地】神奈川県鎌倉市今泉台4-20-2
【電話番号】090-3238-0297
【営業時間】10:00〜18:00（あんが売り切れ次第閉店）
【定休日】不定休
【ホームページ】https://narapress.jp/kotaro/
【Instagram】https://www.instagram.com/icchouyaki_kotaro/
カイユー（北鎌倉駅）
店名はフランス語で「石ころ」の意味。元・美術教師というオーナーが焼き上げるゴツッと硬い自家製酵母パンには、流行に流されず真っすぐにシンプルなパンを焼いていきたいとの想いが込められています。
【最寄駅】横須賀線「北鎌倉駅」より徒歩25分
【所番地】神奈川県鎌倉市今泉台4-19-12
【営業時間】11:30〜17:00頃
【定休日】日・月・火・水
【Instagram】https://www.instagram.com/pain_cailloux/
やきとり居酒屋 山や（北鎌倉駅）
もともと、この店の常連客だったことが縁となり2年の修行を経て店主に。地元住民が夜な夜な集うローカルな憩いの場にもなっています。
【最寄駅】
横須賀線「北鎌倉駅」より徒歩25分
「大船駅」よりバス21分「北鎌倉台」で下車し目の前
【所番地】神奈川県鎌倉市今泉台4-19-15
【電話番号】0467-45-0577
【営業時間】17:00〜24:00
【定休日】日・月・火・木
【Instagram】https://www.instagram.com/yamaya_imaizumidai/