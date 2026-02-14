TTFCオリジナル『仮面ライダーアインズ』舞台裏を映すメイキングが2.22配信決定 癒やしのオフショットも満載
新ヒーロー「仮面ライダーアインズ」誕生の舞台裏を公開する『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス メイキング』が、東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて2月22日10時より配信スタートする。
新ヒーローが誕生したTTFC配信『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』。松本麗世（九堂りんね／仮面ライダーマジェード 役）をはじめとするキャストへの、坂本浩一監督の熱い演出によって本編が生み出されていることが、このメイキングで分かる。
そして「仮面ライダーアインズ」へと変身を遂げる三日月ナユタを演じる天翔天音はもちろん、それを間近で見届けるキャスト、そして坂本監督ほかスタッフ─その誰もが歴史に残る変身シーンであることを実感し、緊張感にあふれた撮影現場は最大の見どころだ。
■見どころ1 話題のあのシーンはこうして作られた 日本とハリウッドで活躍してきた坂本監督の熱い演出
日本はもちろん、ハリウッドでも活躍する坂本浩一監督さえ、かつてないほど興奮していることが分かる『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』の撮影現場。「ガールズリミックス」シリーズ全てを手掛けてきた坂本監督ならではの本作に対する情熱が伝わってくる。
シリーズ第2弾『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』以降の3作を、主演としてキャスト陣を引っ張ってきている松本麗世（九堂りんね／仮面ライダーマジェード 役）も監督の熱量に、熱いお芝居で応える。「仮面ライダー」シリーズの大先輩・藤田瞳子（小沢澄子役）と共演する西ロンドン大学シーンの舞台裏も。
■見どころ2 ヒーロー史に残る「ライダー変身！！」ができるまで
“新時代の仮面ライダー1号”とも言うべき「仮面ライダーアインズ」。誰もが歴史に残る変身シーンであることを実感し、緊張感に溢れていた舞台裏を記録。坂本監督、福沢博文（アクション監督）、安川桃香（アインズ スーツアクター）の変身ポーズ指導、さらには天翔天音の父のアドバイス─その全てを受け止めて、完成した「仮面ライダーアインズ」変身シーンの撮影舞台裏を公開する。
■見どころ3 仮面ライダーアインズのスーツアクター・安川桃香インタビュー
「仮面ライダーアインズ」のスーツアクターは、シリーズ第1弾『仮面ライダージャンヌ＆仮面ライダーアギレラ withガールズリミックス』にも参加していたB.O.S-Entertainmentアクション部所属の安川桃香。ヒーローならではの力強いアクション、女性ならではの華麗な動き、そして仮面ライダー1号にも通じる存在感。“新時代の仮面ライダー1号”を見事に体現した安川桃香の撮影現場インタビューだ。
■見どころ4 『アインズ』から登場した彼女たちのインタビュー
ガールズリミックスと敵対するのも女性なのが「ガールズリミックス」シリーズ。今回は悪の女性仮面ライダーたちが登場して物語を盛り上げる。
本作から出演している「仮面ライダーミューズ」に変身する胡桃玲菜役の福田ルミカ、「仮面ライダーメイジ（ハンドレッド）」に変身するカーラ役の榎本遥菜、「ライドプレイヤー（ハンドレッド）」に変身するアンガ役の内藤好美もメイキングに登場。劇中の険しい表情とは違った素敵な笑顔の撮影現場インタビューを視聴できる。それぞれの変身ポーズのこだわりも聞ける。
■見どころ5 癒やされるオフショットが満載
登場シーンはわずかでも、それぞれが自分のキャラクターの背景をいまも大事に温め続けてくれていることが分かる舞台裏。滝裕可里が『仮面ライダービルド』を思い出して語ったこと、小宮有紗が『特命戦隊ゴーバスターズ』に思いを寄せていることなど、キャストそれぞれからコメントが届いた。
さらに天翔天音と松本麗世がアインズのマスクを間近にして気付いたあることとは？ ちょっと癒やされるカワイイ会話も捉えている。
「アインズ」変身を果たした天翔天音のクランクアップインタビューも収録。その最後のスペシャル映像も収録されている。
『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』は、TTFC会員見放題配信中。『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス メイキング』は、2月22日10時より見放題配信スタート。
