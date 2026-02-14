道枝駿佑「自然と涙が出てきた」 『君が最後に遺した歌』“Ayane”生見愛瑠による劇中曲「春の人」MV2種解禁
なにわ男子・道枝駿佑が主演し、生見愛瑠がヒロインを演じる映画『君が最後に遺した歌』より、生見演じるる劇中アーティスト「Ayane」が歌うラブバラード劇中局「春の人」のMV2種が初解禁された。併せて、Ayaneや彼女のまっすぐな想いに心が揺さぶられる春人（道枝）の場面写真も解禁された。
【動画】綾音（生見愛瑠）が春人（道枝駿佑）への想いをつづったラブバラード「春の人」MV2種
本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬の2作目の同名小説を映画化したラブストーリー。主演に映画初単独主演となる道枝、ヒロインに生見を迎え、“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ2人の、たった10年間の恋を描く。生見は本作で歌唱とギターに初挑戦する。
この度、先日解禁されたAyaneの「Wings」MVに続き、綾音が離れ離れになってしまった春人への想いをつづった「春の人」のMVが到着。
「春の人」は、もう取り戻すことのできない「あの頃」を振り返り、会えなくなった春人への想いを、胸に迫る切なさでつづった楽曲。疾走感あふれるサウンドとポジティブな歌詞、最高の笑顔で歌い上げた「Wings」とは対照的に、「春の人」は心揺さぶるラブバラードになっている。
MVは、三木孝浩監督自らがディレクションし、2種類を制作。春人と綾音が過ごした学校、部室などの思い出の情景と劇中のライブシーンをコラージュさせ、美しい作品世界を表現している。一筋の涙を流しながら歌う「Ayane」の切ない姿や、歌詞に合わせた2種類の演出の違いを見ることができる。
また、劇中では綾音がライブで「春の人」を歌唱。ステージ上で「春の人」を歌い上げる綾音の場面写真に加えて、そんな綾音が曲に込めた想いを客席で受け止める春人の姿も解禁。
この楽曲について道枝は、「ライブ会場でこの歌声を聴くシーンで初めて聴いて、ドライ（リハーサル）の時点で、グッときてしまって。ファーストリアクションを撮るために、リハーサルでは冒頭しか聴かずに、三木監督に『もう本番でいいよね』と言っていただきました。本番で『春の人』を聴きながら、春人として今まで撮影したシーンなどを思い出して、自然と涙が出てきました」と撮影時の心境を語っている。
生見も、「『春の人』を歌ったシーンはすごく鮮明に覚えています。歌詞に2人のストーリーが映し出されていて、綾音の純粋無垢な気持ちが刺さりました。綾音としても、この歌がずっと心に残っています」と語り、道枝と生見にとって、役を越えて特に思い入れの強い楽曲になっていることを明かした。
映画『君が最後に遺した歌』は、3月20日全国公開。
【動画】綾音（生見愛瑠）が春人（道枝駿佑）への想いをつづったラブバラード「春の人」MV2種
本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬の2作目の同名小説を映画化したラブストーリー。主演に映画初単独主演となる道枝、ヒロインに生見を迎え、“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ2人の、たった10年間の恋を描く。生見は本作で歌唱とギターに初挑戦する。
「春の人」は、もう取り戻すことのできない「あの頃」を振り返り、会えなくなった春人への想いを、胸に迫る切なさでつづった楽曲。疾走感あふれるサウンドとポジティブな歌詞、最高の笑顔で歌い上げた「Wings」とは対照的に、「春の人」は心揺さぶるラブバラードになっている。
MVは、三木孝浩監督自らがディレクションし、2種類を制作。春人と綾音が過ごした学校、部室などの思い出の情景と劇中のライブシーンをコラージュさせ、美しい作品世界を表現している。一筋の涙を流しながら歌う「Ayane」の切ない姿や、歌詞に合わせた2種類の演出の違いを見ることができる。
また、劇中では綾音がライブで「春の人」を歌唱。ステージ上で「春の人」を歌い上げる綾音の場面写真に加えて、そんな綾音が曲に込めた想いを客席で受け止める春人の姿も解禁。
この楽曲について道枝は、「ライブ会場でこの歌声を聴くシーンで初めて聴いて、ドライ（リハーサル）の時点で、グッときてしまって。ファーストリアクションを撮るために、リハーサルでは冒頭しか聴かずに、三木監督に『もう本番でいいよね』と言っていただきました。本番で『春の人』を聴きながら、春人として今まで撮影したシーンなどを思い出して、自然と涙が出てきました」と撮影時の心境を語っている。
生見も、「『春の人』を歌ったシーンはすごく鮮明に覚えています。歌詞に2人のストーリーが映し出されていて、綾音の純粋無垢な気持ちが刺さりました。綾音としても、この歌がずっと心に残っています」と語り、道枝と生見にとって、役を越えて特に思い入れの強い楽曲になっていることを明かした。
映画『君が最後に遺した歌』は、3月20日全国公開。