風男塾が、ニューシングル「なんだってんだ！」のアーティスト写真、ジャケット写真とシングルの詳細を公開した。

本楽曲は、どんな逆境に直面しようとも「それが なんだってんだ！」と困難や迷いを振り切って未来へ踏み出す強さを掲げながら、立ち止まることなく仲間とともに“今”を全力で生き抜くファイティングスピリットあふれる作品に仕上がったとのこと。

初回限定盤A

初回限定盤B

通常盤

また、3月25日のリリースに先駆け、TikTokおよびInstagramにて楽曲の先行配信もスタートした。あわせてカップリング収録曲など、ニューシングルの詳細も明らかとなった。

さらに、3月には全国3カ所を巡る＜風男塾 LIVE TOUR 2026 〜Sympathy〜＞の開催も決定しており、現在チケットは一般発売中となっている。なお、今夏には8大都市ツアー、そして冬には東名阪ツアーの開催も控えている。

◾️ニューシングル「なんだってんだ！」

2026年3月25日（水）リリース 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤 ▼short音源先行配信開始

TikTok：https://www.tiktok.com/music/-7604100864915507216

Instagram：https://www.instagram.com/reels/audio/1334291985408343 ○初回限定盤A（シングルCD＋DVD）

\1,700／TECI-991

・CD収録内容

1.なんだってんだ！

2.Beautiful Days

3.変わらないもの

・DVD収録内容】

「なんだってんだ！」 MUSIC VIDEO

「なんだってんだ！」MUSIC VIDEO MAKING MOVIE ○初回限定盤B（シングルCD＋DVD）

定価：\1,700（税抜価格 \1,545）

品番：TECI-992

・CD収録内容

1.なんだってんだ！

2.Beautiful Days

3.変わらないもの

・DVD収録内容

土曜のお昼にゆるっと見てね「孤独の王子様のブランチ風ルメ」 ○通常盤（シングルCD＋特典：ランダムトレーディングカード／全7種：初回生産分のみ）

\1,300／TECI-993

▼CD収録内容

1.なんだってんだ！

2.Beautiful Days

3.変わらないもの

4.なんだってんだ！ (Instrumental)

5.Beautiful Days(Instrumental)

6.変わらないもの (Instrumental)

◾️＜風男塾LIVE TOUR 2026 〜Sympathy〜＞ 2026年

3月7日（土）大阪/ OSAKA MUSE

【1部】開場 12:00/ 開演 12:30

【2部】開場 16:00/ 開演 16:30

(問)サウンドクリエーター 06-6357-4400 3月15日（日）愛知/ NAGOYA JAMMIN’

【1部】開場 12:00/ 開演 12:30

【2部】開場 16:00/ 開演 16:30

(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 3月22日（日）東京/ 渋谷ストリームホール

【1部】開場 12:00/ 開演 12:30

【2部】開場 16:00/ 開演 16:30

(問)サンライズプロモーション東京 0570-00-3337 ▼チケット発売中

一般 ￥5,500 / 学割チケット ￥4,000

・全自由/税込/入場時別途ドリンク代必要/整理番号

◾️＜夏の8都市TOUR＞ 2026年

7月18日（土）福岡・POCKET

7月20日（月・祝）広島・SIX ONE Live STAR

7月25日（土）宮城・SENDAI space Zero

8月2日（日）埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3

8月8日（土）大阪・アメリカ村 BEYOND

8月9日（日）愛知・NAGOYA JAMMIN’

8月16日（日）神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!

9月5日（土）東京・渋谷ストリームホール

※初日となる東京公演を日程調整中

◾️＜冬の東名阪＞ 2026年

12月5日（土）愛知・NAGOYA JAMMIN’

12月6日（日）大阪・ROCK TOWN

12月12日（土）東京・恵比寿ガーデンルーム