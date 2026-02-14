40・50代、センス良く【しまむら】着るなら？ シャレ見え「パンツコーデ」

「おしゃれにパンツを取り入れたいけど、なんだか毎回同じ雰囲気になってしまう……」そんな人に注目してほしいのが、【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の優秀パンツ。大人が気負わず穿けそうで、なおかつ、きちんと見えしそうなデザインがそろっています。今回は40・50代の装いに自然と馴染みそうなシャレ見えコーデをピックアップ。上品さも抜け感もほどよく手に入りそうな着こなしを参考に、いつものパンツスタイルをアップデートしてみて。

冬の定番スタイルに！ 品よく着こなすワイドパンツ

【SEASON REASON by Lin.&Red】「ワイドパンツ」\1,639（税込）

冬らしい起毛感のあるパンツを主役にしたスタイル。自然な光沢が上品で、大人っぽいムードを引き立てています。カジュアルなボアジャケットを重ねても野暮ったく見えず、デイリーに活躍しそう。ニットキャップやバッグなど、小物は白でまとめてアクセントをつけるのもマネしたくなるかも。