LOVEBITESが、2月18日にリリースする通算5作目のフルアルバム『アウトスタンディング・パワー』から、2ndシングルとして「リーパーズ・ララバイ」を先行配信した。

この曲は、トレモロ・リフが幽玄かつ荒涼な雰囲気を作り出す、バンド史上最速となるBPM240の激しいナンバーだという。すでに公開となっているリードトラック「ザ・キャスタウェイ」のパワーメタルとは、また異なるタイプの楽曲に仕上がっている。

また、アルバム『アウトスタンディング・パワー』のCD購入者限定で、商品内に封入のフライヤーに記載されたシリアルコードを使ったプレゼント・キャンペーンの実施も決定した。発売前日の2月17日から2月22日までの6日の間に特設された応募サイトにシリアルコードや必要事項を記入のうえ申し込むと、このキャンペーンでしか入手できないスーパーレアな特製Tシャツが100人に当たるとのこと。

なおLOVEBITESは、3月29日にキャリア初となる日本武道館公演を行う。チケットは現在発売中だ。

◾️アルバム『アウトスタンディング・パワー』

2026年2月18日（水） ▼先行配信「リーパーズ・ララバイ」

https://jvcmusic.lnk.to/ReapersLullaby 通常盤：3,500円（税込）/ VICL-66116

Heaven Edition (Blu-ray付属)：9,000円（税込）/ VIZL-2493

Heaven Edition (DVD付属)：9,000円（税込）/ VIZL-2494

Hell Edition (Blu-ray付属)：8,000円（税込）/ VIZL-2495

Hell Edition (DVD付属)：8,000円（税込）/ VIZL-2496

FC Heaven Edition (Blu-ray & 2CD付属)+Tシャツ：16,000円（税込）/ NZS-1023

FC Heaven Edition (DVD & 2CD付属) +Tシャツ：16,000円（税込）/ NZS-1024

FC Hell Edition (Blu-ray & CD付属) +Tシャツ：14,500円（税込）/ NZS-1025

FC Hell Edition (DVD & CD付属) +Tシャツ：14,500円（税込）/ NZS-1026 ▼Heaven Edition付属Blu-ray / DVD収録内容

1.Glory To The World

2.Unchained

3.Scream For Me

4.Soul Defender

5.Paranoia

6.Judgement Day

7.Break The Wall

8.The Bell In The Jail

9.The Unbroken

10.Piano solo

11.Dystopia Symphony

12.Soldier Stands Solitarily

13.Where’s Identity

14.Don’t Bite The Dust

15.Holy War

16.Bravehearted

17.We The United

18.Someone’s Dream

※FC限定版付属CDは上記トラックを2枚のディスクに収録

※Blu-ray/DVD版はEnd Creditsを収録 ▼Hell Edition付属Blu-ray / DVD収録内容

1.The Hammer Of Wrath

2.When Destinies Align

3.Judgement Day

4.Soldier Stands Solitarily

5.Holy War

※FC限定版付属CDは上記トラックの音源を収録 ▼オンラインサイン会特設ページ

https://victor-store.jp/special/lovebites202601

◾️＜LIVE AT BUDOKAN＞ 公演日：2026年3月29日（日）

開場・開演：16:00 / 17:00

会場：東京・日本武道館

チケット：一般チケット 9,500円（税込）、ユースチケット 3,900円（税込）

※ファンクラブ会員限定先行でのチケット購入者限定のVIPアップグレードチケットは詳細後報

・楽天チケット：https://r-t.jp/lovebites

・ローチケ：https://l-tike.com/lovebites/

・e+：https://eplus.jp/lovebites/

・ぴあ：https://w.pia.jp/t/lovebites-nbk/