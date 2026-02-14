福島の寺田監督がカズの起用法について言及

J3福島ユナイテッドFCの寺田周平監督が、58歳のカズことFW三浦知良の可能性を広げた。

寺田監督は7日、J2ヴァンフォーレ甲府との開幕戦で5年ぶりにJリーグの舞台に戻ったカズを先発に抜擢起用。先発から20分限定という異例の起用だったが、12日の練習後には改めて手ごたえを口にした。驚きの起用法が、これまでのサッカー界の常識を変える。

寺田監督は胸を張って振り返った。「20分のプレーでしたが、まずまずでした。もっともっとよくなるんじゃないかと思います」。5年前までの横浜FC時代も、昨季のJFLアトレチコ鈴鹿時代も、基本的には終盤での交代出場が多かったカズを大胆に先発起用。わずか20分で交代させるという異例の采配だった。

先発させた選手はケガなど特殊事情がなければ90分間プレーするのが常識。カードを切るのも試合終盤が多かった。交代選手枠が3人から5人に増えて戦術的な幅は広がったとはいえ、最初から前半20分限定というのは異例。カズ自身も「交代枠の問題でチームに迷惑をかけるかも」と思っていたという。

そんなカズの心配を「問題ないです」と否定した寺田監督。「トータルで考えてチームのプラスになると思いました。マイナスになるなら、やりません」と説明した。「決断は後悔していないし、自信も持って選択しました」と話した。

先発起用した大きな理由は、チームに勢いを持たすこと。合流から4週間、キャンプなどを経てカズのプレーはチェックしてきた。タッチ数少なく短いパスをつなぎ、ボールを保持して攻めるスタイルは合っていた。「練習を通して、ボールとの関りがよかった。周りもカズさんに反応することが多かった」と話した。

58歳のレジェンドをどう使うか。「チームのためにはなると思ったけれど、どの時間帯で、どのタイミングがいいのかは考えてきた」と寺田監督。「開幕戦という特別な試合で、ゴールを決めたり、絡んでくれる期待感はありました」。決して「顔見せ」ではない。ゴールのため、勝利のために考え抜いた先発起用だった。

しかし、カテゴリーが上の甲府に敵地で1-4と完敗。開始早々に失点し、思うようにはいかなかった。「試合は負けたし、（カズが）ゴールにかかわるプレーをしたかと言えば難しかった。ただ、プレー回数は多かったし、選手がカズさんを見てボールが入っていくのも分かった。よくなる感触はあります」と手ごたえを口にした。

もちろん、カズ自身はがコンディションを上げて長時間プレーしたい意欲はある。ただ、現実的には時間は限られる。これまでの常識では長い時間のプレーが難しい選手は試合展開を見ながら終盤に使うしかなかった。カズも一部を除いてそういう使われ方をしてきたが、寺田監督はそんな「常識」にとらわれなかった。

寺田監督は「交代枠を使うことは当然リスキー」と口にし、カズも「世界的にもなかったことだし、批判はあるかもしれません」と話した。それでも「常識」の先に進化はない。

カズは「自分もびっくりしたけれど、これが常識に変わるかもしれません」と期待した。「ベテランの使い方としてスタンダードになるかも」とも。仮に時間限定の「スターター」が定着すれば、ベテランだけではなく、ケガ明けや体調不良などで出場時間が限られる選手にも活躍の場が広がるかもしれない。

J2いわきFCとの15日の「福島ダービー」に向けて、寺田監督は「カズさんに限らず、メンバーは相手によっても変えていく」と話した。開幕戦で先発起用したカズを今度はどう使うのか。先発か、途中からか、それともあえて起用を回避して休ませるか。福島とはタイプが正反対のフィジカルに強い相手との試合だけに、引き出しの多い寺田監督の決断が楽しみにもなる。

かつてカズは「僕を使う監督さんは大変だよね」と話したことがあるが、寺田監督はポジティブに起用法を考え、監督としてのチャンスを楽しんでいる感じ。「カズさんは世界中どこを探してもいない存在なので」と。可能性を広げる寺田サッカーに背中を押され「まだ進化できる」と話すカズの情熱はさらに燃え上がる。（荻島弘一/ Hirokazu Ogishima）