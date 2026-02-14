ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国カーリング男子、1次Lでノルウェーに敗れる ミラノ冬季五輪 中国カーリング男子、1次Lでノルウェーに敗れる ミラノ冬季五輪 中国カーリング男子、1次Lでノルウェーに敗れる ミラノ冬季五輪 2026年2月14日 10時14分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １３日、カーリング男子１次リーグ、ノルウェー戦を前に笑顔を見せる中国の（左から）徐暁明（じょ・ぎょうめい）、費学清（ひ・がくせい）、李智超（り・ちちょう）、許静韜（きょ・せいとう）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼） 【新華社コルティナ2月14日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は13日、コルティナダンペッツォでカーリング男子の1次リーグが行われ、中国はノルウェーに6-8で敗れた。 １３日、カーリング男子１次リーグ、ノルウェー戦でショットを放つ中国の徐暁明（じょ・ぎょうめい、中央）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１３日、カーリング男子１次リーグ、ノルウェー戦でショットを放つ中国の費学清（ひ・がくせい）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１３日、カーリング男子１次リーグ、ノルウェー戦に臨む中国の徐暁明（じょ・ぎょうめい）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１３日、カーリング男子１次リーグ、ノルウェー戦でショットを放つ中国の李智超（り・ちちょう、中央）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１３日、カーリング男子１次リーグ、ノルウェー戦に臨む中国の（左から）李智超（り・ちちょう）、許静韜（きょ・せいとう）、費学清（ひ・がくせい）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１３日、カーリング男子１次リーグ、ノルウェー戦に臨む中国の徐暁明（じょ・ぎょうめい、中央）、李智超（り・ちちょう、左）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１３日、カーリング男子１次リーグ、ノルウェー戦でショットを放つ中国の李智超（り・ちちょう）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１３日、カーリング男子１次リーグ、ノルウェー戦でショットを放つ中国の許静韜（きょ・せいとう）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１３日、カーリング男子１次リーグ、ノルウェー戦で計測を行う審判（手前）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１３日、カーリング男子１次リーグ、ノルウェー戦でショットを放つ中国の費学清（ひ・がくせい、中央）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１３日、カーリング男子１次リーグ、ノルウェー戦でショットを放つ中国の費学清（ひ・がくせい）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼） リンクをコピーする みんなの感想は？