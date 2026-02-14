全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・東京ギフトパレットの焼菓子店『ジェイ・ドゥ・セルクル』です。

新店『ジェイ・ドゥ・セルクル』東京ロージアサブレ（1箱8個入）972円

紫色のバラをイメージしたというブルーベリーのサブレ。一見シンプルだが、カリッと弾けるような歯触りが軽やか。粉っぽさがないのは米粉を使っているからだとか。

色だけでなく香りも味も、ブルーベリーを想像以上にしっかり感じる。有機甜菜糖を使ったすっきりとした甘さも上品で、幅広い年齢層に喜ばれそう。

東京ギフトパレット『ジェイ・ドゥ・セルクル』

神奈川県・あざみ野に本店があり、有機甜菜糖など体にやさしい食材を厳選している。お花をイメージした可憐な焼菓子が有名。

［店名］『ジェイ・ドゥ・セルクル』

［電話］03-6812-2103

［営業時間］9時半〜20時半※土・日・祝は9時〜

［交通］八重洲北口から徒歩1分

