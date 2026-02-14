「闘志を見せた数少ない選手の１人」マインツは０−４完敗も…先発フル出場の佐野海舟は孤軍奮闘。採点記事では６点「チーム最多となる４回のインターセプト」
現地２月13日に開催されたブンデスリーガ第22節で、佐野海舟を擁するマインツが敵地でドルトムントと対戦。０−４で敗れた。
この一戦に先発した佐野は、３−５−２の中盤の中央でプレー。「マインツで闘志を見せた数少ない選手の１人だった」と評したのは、様々な国のスポーツを取り扱う英国メディア『SPORTS DUNIA』だ。
同メディアは採点記事で、フル出場した日本代表MFを「６点」とし、次のようにコメントした。
「チーム最多となる４回のインターセプトを記録。しかしその努力も虚しく、彼がプレーした中盤は完全に支配されていた。献身的な動きを披露したものの、結果に繋がらなかった」
悔しい結果に終わった試合で、孤軍奮闘したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！
この一戦に先発した佐野は、３−５−２の中盤の中央でプレー。「マインツで闘志を見せた数少ない選手の１人だった」と評したのは、様々な国のスポーツを取り扱う英国メディア『SPORTS DUNIA』だ。
同メディアは採点記事で、フル出場した日本代表MFを「６点」とし、次のようにコメントした。
「チーム最多となる４回のインターセプトを記録。しかしその努力も虚しく、彼がプレーした中盤は完全に支配されていた。献身的な動きを披露したものの、結果に繋がらなかった」
悔しい結果に終わった試合で、孤軍奮闘したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！