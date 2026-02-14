2022年2月、54歳の若さで急逝した芥川賞作家・西村賢太さん。東京出身の西村さんは今、自ら墓を建てた石川県七尾市の西光寺で、生涯の師と仰いだ藤澤清造（※正式には旧字体の清）と隣り合わせに眠っている。

代表作「苦役列車」のインパクトから、世間では「無頼漢（ぶらいかん）」――型破りで荒々しいアウトローというイメージが定着しているかもしれない。しかし、その素顔は驚くほど繊細で、どこか愛らしいものだった。

石川県立図書館で開催された展示イベント、そして7日に行われたKADOKAWAの担当編集者が秘話を明かしたトークイベントを通じ、作家・西村賢太の「人間味あふれる素顔」を紐解く。

【前編】『「石川の西村賢太はこれだった」無頼派のイメージを覆す１枚の写真 芥川賞作家・西村賢太の愛すべき素顔と藤澤清造への純粋な思い』から続く。

日記に綴られた「毒舌」の裏側

7日、石川県立図書館の研修室で行われた「トーク＆朗読の会」。受付では、来場者に「カルピス」が配られた 。これは西村さんの好物であり、七尾市にある墓前に今もなお多くのファンによって供えられている、「西村賢太」を象徴する飲み物である。

トークショーには、長年西村さんを支えたKADOKAWAの編集者、山田剛史さんと似田貝（にたがい）大介さんが登壇した 。西村さんの日記文学『一私小説書きの日乗』シリーズには実名の編集者が登場するが、この2人も作中にその名を連ねている。

平成27年1月21日の日記には、「似田貝さんに『キモ貝氏』という愛称を付けた」と書かれている。初めてこのシリーズを手に取る読者は、その毒舌に驚くかもしれないが、2人は、その文章の裏にある西村さんの「配慮」を指摘する 。

KADOKAWA 似田貝大介さん

「意外とプライベートなことは書かないんですよね。なんだかんだ、すごくその辺気を使って書いてる。あと、本当に嫌いな人のことは書かないですね。」

KADOKAWA 山田剛史さん

「そうなんですよ。実はシャレになんないことは書いてなかったりするんですよね。」「無頼派」を守るための意外なこだわり

西村さんの作品には、深夜にカップ麺「赤いきつね」をすすって寝るといった「飯テロ」的な描写が頻出する。しかし、トークショーでは日記には書かれなかった意外な食の好みが明かされた。

西村さんが亡くなった直後、身元確認のために警察署へ向かった山田さん。そこで警察官から予想外の言葉をかけられたという。

KADOKAWA 山田剛史さん 「警察官の方に『リュックの中にケンタッキーが入ってるんですけど、処分してもよろしいでしょうか』と言われまして。実は日記にはケンタッキーって出てこないんですよ。『無頼派作家がケンタッキーは食べないだろう』ということで、あえて出していなかったんだと思います」

強面なイメージを守るため、フライドチキンが好きだという事実は、作品内では封印されていたのだ。こうした「無頼派としての演出」は、食以外にも及んでいたようだ。

KADOKAWA 山田剛史さん 「あまり『可愛らしい部分』とかは見せちゃいけないと思っていたんでしょうね。やっぱり無頼派作家がディズニーランドに行ったらダメじゃないですか。実際は編集者を誘ってたことあるんですけど」

KADOKAWA 似田貝大介さん 「日記も限りなく本当のことを書いていると思うんですけど、やっぱり見せ方を気にしているところはありそうですね」

聖地「信濃路」でファンを待つ一面も

西村さんが通い詰めた東京都鶯谷の居酒屋「信濃路（しなのじ）」は、今やファンの間で「聖地」と化している 。なぜこの店だったのか。

KADOKAWA 山田剛史さん

「賢太さん、決まったお店しか行ってなかったんですけど、なぜかというと、いろんな店を出禁になるからですね。暴れても大丈夫なところが『信濃路』だった」

興味深いのは西村さんの座る位置だ。必ずカウンターの一番奥のトイレの脇に座ったという。その理由は、トイレに行くファンが自分に気づき、「西村さんですか」と声をかけられるのを待つためであった 。

KADOKAWA 山田剛史さん

「トイレに近いし、賢太さんデカいので通りにくくなるところなんですけど、そこに座って意外とファンを待ち受けてた。」自分の本より師の全集、常識外れの「9回校正」

西村さんが自身の作品以上に情熱を注いだのが、師・藤澤清造の著作だった。

通常、本の表紙の色校正は初校、再校、多くても3校程度で校了する。しかし、西村さんは「藤沢清造短編集」の表紙を9度直した。

色校正でコート紙に4色印刷したものが、事前にプリンターで出力した色見本より発色が悪かったのだ。実際、プリンターの方が発色が良く、コート紙では再現できない色だった。

KADOKAWA 山田剛史さん

「7校まで行った時に、『（色見本の通りに）出せっていってんだろう』って恫喝されて。8校まで行っても色見本の通りには出なくて、9校を出したら『9校よりは8校の方がマシだった』と。」

西村さんは自分の作品よりも、師の本に対して完璧を追求した。

KADOKAWA 山田剛史さん

「賢太さん、自分の本だったらそこまで言わなかったと思うんです。でも、藤沢清造の本だから、もう一部の隙があってもいけないということで。」師への思いが繋いだ縁 石川近代文学館が著作権を管理する理由

西村さんの死後、その著作権は石川近代文学館が管理している。作家の権利を文学館が持つというのは比較的珍しいケースだが、これは師・藤澤清造への思いが繋いだ縁だった。

生前、西村さんは「藤澤清造の関連資料を、活動が一段落したらすべて文学館に寄贈する」と語っていたという。その遺志を汲み、遺族と出版社が協議した結果、「藤澤清造の資料と西村賢太の資料を一緒に文学館で管理することが、本人が最も望む形だろう」と、著作権の管理が同館に託されたのだ。

死してなお、輝きを増す西村文学の魅力

KADOKAWAの編集者・山田剛史さんは、「生前に（もっと）買ってくれていれば」と苦笑混じりにこぼす。芥川賞作家・西村賢太さんの作品は、その死後、すべてが増刷。今やKADOKAWAの重要なアーカイブとなっている。

プロの書き手からの評価も高い。山田さんはその理由をこう分析する。

KADOKAWA 山田剛史さん

「賢太さんの作品は、作家の方にファンが多くて、特に女性作家が多いんです。『昼寝る』という作品でも（登場人物の）お互いのいい面と悪い面が滲み出る描写をする。さらに、日記文学では淡々とした文章で日々をかいて、そこから滲み出る人間性を出す。作家の方は、その難しさが分かっているんだと思います。」

主催した石川近代文学館の宮本さんは作品に散りばめられた「おかしみ」にもっと光が当たってほしいと願う。

『昼寝る』の作中で主人公・貫多が39度近い高熱にうなされて「越後あたりで客死してしまうかも」と大騒ぎする一方、恋人の秋恵は冷静に体温計の数値を読み上げる。こうした、思わず笑ってしまうような人間の弱さや可愛らしさもまた、西村賢太文学の魅力なのだ。

師への敬愛、魂の葛藤、そして人間味あふれる「おかしみ」。ゆかりの地・石川でこそ、その多面的な魅力が今、改めて読み直されるべきではないだろうか。