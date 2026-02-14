2022年2月、54歳の若さで急逝した芥川賞作家・西村賢太さん。東京出身の西村さんは今、自ら墓を建てた石川県七尾市の西光寺で、生涯の師と仰いだ藤澤清造（※正式には旧字体の清）と隣り合わせに眠っている。

芥川賞を受賞した、代表作「苦役列車」のインパクトから、世間では「無頼漢（ぶらいかん）」――型破りで荒々しいアウトローというイメージが定着しているかもしれない。しかし、その素顔は驚くほど繊細で、どこか愛らしいものだった。

石川県立図書館で開催された展示イベント、そして7日に行われたKADOKAWAの担当編集者が秘話を明かしたトークイベントを通じ、作家・西村賢太の「人間味あふれる素顔」を紐解く。

※展示イベントは既に終了しております

「超えたくない、弟子でいたい」藤澤清造との出会い

西村さんが「師」と仰いだ藤澤清造は、七尾市出身の私小説作家だ。大正から昭和にかけて活躍し、貧困にあえぐ自身の姿を小説に描いた。最期は東京・芝公園のベンチでの凍死だった。

23歳で初めて藤澤作品に出会った西村さんは、29歳の時から「歿後（ぼつご）弟子」を自称。師の文学全集を個人出版するために奔走した。かつては七尾市にアパートを借りて研究に没頭し、2002年には藤澤の墓の隣に自らの生前墓を建立する。その傾倒ぶりは、単なるファンや研究者の域を遥かに超えるものだった。

2011年、芥川賞受賞直後に師の墓前を訪れた西村さんは、MRO北陸放送の取材に対してこう語っている。

西村賢太さん

「『おかげさまで（賞が）とれました』ということを伝えました。」

記者

「藤澤さんを超えましたか？」

西村賢太さん

「いやいや、そんな。本当は超えなきゃいけないんですけれども、僕はあまり超えたいとは思わない。藤澤清造に関してだけは。（なぜなら）“歿後弟子”でいたいからです。」展示が伝える「文学への真摯な姿」

西村賢太の没後4年と日記文学『一私小説書きの日乗』シリーズの文庫化を記念し、石川県立図書館で石川近代文学館の出張ミニ展示「芥川賞作家・西村賢太と石川」が開催された。

展示は「作家デビュー前の西村賢太と石川」「私小説の中の石川」「日記文学『一私小説書きの日乗』の中の西村賢太」の3部構成。芥川賞受賞作「苦役列車」の自筆原稿や、「小説 野性時代」に掲載された「日乗」の初稿ゲラなどが並んだ。

主催者である石川近代文学館の宮本知穂さんは、「西村賢太＝怖い人」のイメージが先行しがちな西村さんの、文学に対する真摯な姿を知ってほしいと語る。

石川近代文学館 宮本知穂さん

「展示を見ていただいたら分かるように、ものすごい校正なんです。暴力とか暴言とかそこじゃなくって、西村賢太の作品に対する思いを知っていただきたい」

展示の冒頭には、あどけない笑顔を見せる西村さんの写真が飾られている 。宮本さんはこの写真について、「石川の賢太はこれだった。私たちが知っている、石川で藤澤清造に向き合っていた賢太さんはこれなんだというのを知っていただきたかった」と、その意図を明かした。

