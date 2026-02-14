気象台は、午前10時24分に、なだれ注意報を室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市伊達、伊達市大滝、豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、安平町、むかわ町、日高町日高、日高町門別、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町に発表しました。

胆振、日高地方では、15日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■室蘭市

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意





■苫小牧市□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■登別市□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■伊達市伊達□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■伊達市大滝□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■豊浦町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■壮瞥町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■白老町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■厚真町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■洞爺湖町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■安平町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■むかわ町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■日高町日高□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■日高町門別□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■平取町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■新冠町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■浦河町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■様似町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■えりも町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■新ひだか町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意