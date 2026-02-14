『機動戦士ガンダム』ハリウッド実写映画版『GUNDAM（仮称）』に、『ターミネーター：新起動/ジェニシス』などのジェイソン・クラークが新たに出演することがわかった。米が伝えた。

主演は『恋するプリテンダー』（2023）（2024）のシドニー・スウィーニー、『ブラックアダム』（2022）アトム・スマッシャー役のノア・センティネオ。センティネオはハリウッド実写版『ストリートファイター』ケン役や、シルヴェスター・スタローン『ランボー』シリーズ前日譚『ジョン・ランボー（原題）』でランボー役を演じるブレイク前夜俳優だ。監督を務めるのは「スイート・トゥース: 鹿の角を持つ少年」（2021-2024）のジム・マイクル。

製作は『名探偵ピカチュウ』（2019）や『ゴジラvsコング』（2021）など日本IP大作映画の多くを手がける米レジェンダリー。バンダイナムコグループの株式会社バンダイナムコフィルムワークスと共同で手がける。

クラークは『ゼロ・ダーク・サーティ』（2012）『華麗なるギャツビー』（2013）『ファースト・マン』（2018）や（2023）など数々の大作映画で欠かせない活躍を続ける名バイプレイヤー。本作での役どころは、あらすじと同様ベールに包まれている。

配給はが手掛ける。公開時期は不明だが、従前の発表によれば全世界劇場公開が予定されている。

Source: