安めぐみ、長女＆次女と今年初いちご狩り＆手作り雪だるま公開
タレントの安めぐみが12日、オフィシャルブログを更新。娘たちと楽しんだいちご狩りの様子や手作り雪だるまを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「お知らせと。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「遅い時間に失礼いたします 色々やっていたら今日は久しぶりにこんな時間に！ 眠る前に」と切り出し「12日木曜日、19時54分〜TBS『モニタリング』ロケに出演しております」と報告。「詳しくは言えませんが、びっくり驚きのロケでした！」と収録を振り返った。
続けて「先日、今年初めてのいちご狩りへ行けました」とつづり、真っ赤に実ったいちごが並ぶハウス内での写真を公開。笑顔でいちごを手にする安の姿のほか、10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんが大きないちごを掲げる様子やハウス内を歩き回る２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんの愛らしい後ろ姿も披露し、ほほ笑ましい母娘ショットとなっている。
さらに、「先日は雪がたくさん降りましたね」とつづり「作りました笑」とおちゃめに明かしながら、丸みを帯びたフォルムに小枝の手、優しく微笑んでいるような表情が印象的な手作りの雪だるまを公開。ハートのスタンプで顔を隠した長女との２ショットも披露。
最後は「皆さん今日も１日お疲れ様でした おやすみなさい」と結び、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「いちご狩りの季節ですね」「いちごが甘そうで美味しそう」「いちご狩り楽しめて良かったね」「寒い中 本格的シーズン到来ですね」などの声 が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
