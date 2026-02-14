メイクアップフォーエバー新色登場♡自由な表現を叶える高発色クリームカラー

メイクをもっと自由に、もっと自分らしく楽しみたい。そんな想いに応えてくれる、プロフェッショナルブランドから嬉しいニュースが到着しました。高発色と色持ちの良さを兼ね備えた「アーティスト カラークリーム」に、待望の新色が仲間入り。ルールに縛られず、気分や感性のままに色を操れるクリームカラーは、日常メイクにもアートな表現にも活躍します。新しい色との出会いで、メイクの楽しさを再発見してみて♡

高発色が続くクリームカラー

価格：4,500円（税込4,950円）



「アーティスト カラークリーム」は、ブレンドしやすく伸ばしやすいテクスチャーが特徴。ひと塗りで見たままの鮮やかな発色を叶え、つけたての美しい色彩が長時間持続します。

ウォータープルーフ・スウェットプルーフ処方で、色移りしにくいのも嬉しいポイント。日常使いから、常識にとらわれないアーティスティックなメイクまで、クリエイティブな想像力を形にします。

内容量：4g

展開カラー：全11色（新色5色）

新色5色で広がる表現力

2026年3月1日（日）に登場する新色は、メイクの幅をさらに広げる5色。透明感を仕込める「02 オールアラウンド ホワイト」、血色感を与える「08 ジョイフル ピーチ」。

やわらかな印象の「09 テンダー ブラッシュ」、存在感のある「10 フレーミング レッド」。

個性を引き立てる「11 アンリミテッド アイビー」と、多彩なラインアップが揃います。全11色へと拡大し、ルールに捉われない自由な自己表現を楽しめます。

マルチユースで遊び心を解放

アイ・フェイス・ハンド＆ボディなど、さまざまな部位に使えるマルチユースタイプも魅力。ラインを引く、描く、ぼかす、重ねるなど、使い方は自由自在です。

大胆なカラーをまとうことで、自分らしさへの自信も高まります。

※全国の直営・百貨店カウンター/公式ウェブサイト/@cosme SHOPPING限定発売

色で語る、自分だけのメイク♡

メイクはルールに縛られるものではなく、感性を表現するためのツール。「アーティスト カラークリーム」の新色は、その楽しさを改めて教えてくれます。

鮮やかな発色と高い持続力、そして自由な使い方で、毎日のメイクも特別な表現の時間に♪新しい色を味方につけて、自分らしい美しさを思いきり楽しんでみてください。