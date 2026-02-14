俳優の草刈正雄（73）の長女で、モデルの紅蘭（36）が、7歳の娘とともにバレンタインのスイーツを作る動画を公開した。

【映像】紅蘭、現金一括で購入した“億超え”100坪以上の自宅

紅蘭は2024年8月9日、Instagramで、高台にある100坪以上の土地と自宅を現金一括で購入したことを報告。一括購入を決めた理由について、「父はめちゃくちゃ心配性で、私がローンで数億円もする土地を買ったらきっと、私が払え続けられるのか?と一生心配させちゃうなと思って、現金一括で土地、家を買ったから、安心してと言いたかった」と明かしていた。

その後は、誕生日にホームパーティーをした様子や広々としたリビングでのダンス動画、愛犬や娘とくつろぐ様子など、自宅での日常を見せてきた。

紅蘭、7歳の娘とともにバレンタインのスイーツを作る様子を披露

2026年2月12日の更新では、「Happy Valentine だいすきなイベントのひとつ とりあえずお菓子作りやっとくよね いつまで一緒にやろーって言ってくれるかな 全力で楽しんでるのは私の方かも」と、娘とノリノリでスイーツを作る動画を公開している。

この投稿にファンからは、「なに〜このsexyなお菓子作りは」「大きくなりましたねー ママそっくりで可愛すぎます」「なんかディズニープリンセスを感じる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）