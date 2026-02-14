こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で大学4年の「ひなこ」です！

私は2025年の10月からクロアチアに留学しています…という自己紹介ですが「クロアチアってどこだっけ？」。そんな疑問が浮かんだ方もいらっしゃるかもしれません。

ご安心ください。留学が決まったことを知人に話したとき、ほとんどの人から聞かれました。そして次に「なんでクロアチアに？」と。そのたびに「そうだよね。疑問しかないよね」と自分でも思いました。私自身も「まさか」でした。

どんな文化や生活、授業なのか。想像が及ばないと思います。そこで連載企画として留学生日記を始めます。クロアチアや海外留学について知ってもらえればうれしいです！

クロアチアは東欧の国。地図で見ると、ブーツの形をしているイタリアの右の右に位置します。北部は山地が広がり、西部と南部はアドリア海に面しています。

イェラチッチ広場

公用語はクロアチア語で、首都であるザグレブ直轄市の人口は78万人（2021年）ほどなので、福岡市の半分ほどの人口規模ですね。

スポーツはサッカーが強く、モドリッチ選手は日本でも有名ですね。クロアチア語の授業をしてくれる先生が「日本から来た子はクロアチアというと、多くがモドリッチの名前を答える」と話していました。

諸説ありますが、ジブリ映画の「魔女の宅急便」や「紅の豚」の舞台になったともいわれている景色を思い出してもらえると、イメージがじわじわと浮かんでくるかもしれません。

私が滞在しているプーラという街は、オレンジ色の屋根とピンクや黄色などカラフルな建物が建ち並び、その向こうにエメラルドグリーンに澄んだアドリア海がずっとずっと先まで広がっています。とても自然豊かな国です。

きれいなプーラの海

●留学を決めた理由

大学3年の夏、インターンや就職活動を始めたり、留学する友人もいたりする中で、何か足りないような気がしながら「私はこのままで良いのか？」をずっと考えていました。

その数カ月前、海外語学研修に参加しました。人生初の海外です。

訪れたのはニュージーランドのオークランド。爽やかな気温、大自然と都市の融合、さまざまな国の人が乗っている電車、ホームステイ先で普通に夕食として出てくるピザや朝食のトースト…。ささいなことも全てが刺激的で楽しく、今も当時のことを覚えています。

しかし、同じ大学や日本から来た他の大学の友人と過ごし、現地の人との会話は少なめ。なんだか「長めの旅行」のようでした。「もっと現地で生活してみたかったなあ。私は楽しいところだけを味わったんじゃないだろうか」。そんな思いが残っていました。

ただ、このタイミングで留学を選んでしまうと、大学を4年間で卒業できず、経済的な面でも進路の面でも不安が募りました。そんな時、留学説明会や大学の就職内定者相談会に参加して、ストレートで卒業しない人がいることや奨学金の存在を知りました。

そこで、留学直前の友人から「周りには留学したり、いろんな事に挑戦したりしいてる子が結構多いけど、結局、自分の志と似たような人があなたの周りに集まってくるんだと思うよ」と言われたのが一番の後押しでした。

周りを見れば、この友人のように海外インターンや留学、休学などいろんな活動を通して自分なりに挑戦する人がそばにいました。

どこかピリついて、全員をうっすらとライバル視しているような就活の雰囲気。それに「4年間で卒業しないと」という固定観念から「みんな、4年で卒業するし」「みんな、就活やってるから」の「みんな」は私の不安からつくり出したものでした。

加えて、就活のたびに「個性のある何者かにならなければ…」と思ってしまう。半面、みんなと同じ道から外れるのが怖いとも思う。しかし、友人の言葉から、諦めのつかない気持ちにふたをして卒業したら、ずっと後悔するだろうと考え直しました。

ついに留学を決意！ 私はアメリカ文学ゼミに所属しています。そこで文学系の授業がある大学を探し、候補となったのがイギリス、タイ、マレーシア、クロアチアでした。

プーラの街並み、建物の様子

この中で最も関連する授業が多いこと。そして所属ゼミでも同じ大学へ留学した先輩がいたこと。そうした理由からクロアチアを第1希望とし、今回の留学が正式に決まりました。

さて、現地で待っていたのは、言語の壁だけではありませんでした。生活スタイル、円安の壁、コミュニケーションの取り方…。そんな違うことだらけの留学生活について、これから皆さんにお届けしていきます！

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。次回もお楽しみに！

▶学生のミカタLINE公式アカウント

「ガクミカでガクチカを」友だち登録お願いします！

ミーキャップ