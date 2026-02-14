Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤¡ÈÁ¥¾å¡É¤ÇË×Æþ¶²ÉÝÂÎ¸³¡¡¡Ö¥ª¥Ð¥±¥ó¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Û¥é¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¡ÖOBAKEN ZOMBIE SHIP¡×°ìÆü¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¶²¤í¤·¤¤ÂÎ¸³·¿¥Û¥é¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÊýÆîÄ®¤ª²½¤±²°Éß¥ª¥Ð¥±¥ó¡×¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÈÁ¥¾å¡É¤ò¶²ÉÝ¤ËÀ÷¤á¤ë¡£ÀÅ²¬¸©¤Î¤Õ¤¸¤µ¤ó½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥ê¡¼¡ÖÉÙ»Î¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ØOBAKEN ZOMBIE SHIP -NO ESCAPE-¡Ù¤¬3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØOBAKEN ZOMBIE SHIP -NO ESCAPE-¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¾èÁ¥¤·¡¢Ìó£²»þ´Ö¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºÃæ¤ËÊª¸ì¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ë×ÆþÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡È¥ª¥Ð¥±¥ó¥¾¥ó¥Ó¥·¥Ã¥×¡É¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬µ¯¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡©¡¡Á¥¾å¤È¤¤¤¦Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¶²ÉÝ¤òÇÜÁý¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ä¥¢¡¼¤Ï°ìÆü¸ÂÄê¡¢16»þ½Ð¹Á¤È18»þÈ¾½Ð¹Á¤Î£²ÊØÀ©¡££±ÊØ¤¢¤¿¤êÄê°÷¤Ï90Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«°®¤ê¼÷»Ê¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÉÝ¤¬¤ê¤µ¤ó¤Ï¿©Íß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤Í¡£
¿½¹þ¤ß¤Ï£²·î12Æü(ÌÚ)18»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åìµþ¡¦ÉÊÀî¡¦¿·²£ÉÍ±ØÈ¯¤Î¿·´´ÀþÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤ª³Î¤«¤á¤ò¡£
¡ØOBAKEN ZOMBIE SHIP -NO ESCAPE-¡Ù
https://obaken-event.wixsite.com/obakenzombieship
¢£³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î8Æü(Æü)
¢£¸ø±é»þ´Ö¡§
½Ð¹Á¡ 16:00¡Á18:00¡Ê¾èÁ¥¼êÂ³15:40¡Ë
½Ð¹Á¢ 18:30¡Á20:30¡Ê¾èÁ¥¼êÂ³18:10¡Ë
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥ê¡¼¡¡À¶¿å¹Á¾è¤ê¾ì ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶èÅçºêÄ®149ÈÖÃÏ
¢£Äê°÷¿ô¡§£±¸ø±é90Ì¾ ¹ç·×180Ì¾
¢£¥Ä¥¢¡¼¿½¤·¹þ¤ß³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ) 18»þÈ¯Çä
¢£¥³¡¼¥¹¡
¡Ø¿·´´ÀþÉÕ¤¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¦¿·²£ÉÍ±ØÈ¯¡Ë¡¡16»þ¾èÁ¥²ó¥¾¥ó¥Ó¥·¥Ã¥×¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù
¶â³Û¡§29,300±ß
¥³¡¼¥¹ÆâÍÆ¡§¡Ê¢¨ Âç¿Í¡¦¾®¿Í¶¦ÄÌ¡¡¢¨¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¤ß»²²Ã²ÄÇ½¡Ë
¡¦¡Ø¥ª¥Ð¥±¥ó¥¾¥ó¥Ó¥·¥Ã¥×¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù¾èÁ¥ ¢¨»ØÄê¾èÁ¥»þ´Ö¤Î¤ßÍ¸ú
¡¦Åìµþ¡¦ÉÊÀî¡¦¿·²£ÉÍ±ØÈ¯¡¢JRÀ¶¿å±Ø¤Þ¤Ç¤Î±ýÉü¾è¼Ö·ô¡¦ÆÃµÞ·ô
¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥É¥ê¡¼¥à¥×¥é¥¶¡ÚÂçµù»Ô¾ì¡Û¡Ê°®¤ê¼÷»Ê¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÍ¼¿©/50Ê¬À©¡Ë
¢¨¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹ÍøÍÑ
¢¨¾èÁ¥¸å¤Î¤ª¿©»ö
¢£¥³¡¼¥¹¢
¡Ø¿·´´ÀþÉÕ¤¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¦¿·²£ÉÍ±Ø¡Ë¡¡18»þ30Ê¬¾èÁ¥²ó¥¾¥ó¥Ó¥·¥Ã¥×¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù
¶â³Û¡§29,300±ß
¥³¡¼¥¹ÆâÍÆ¡§¡Ê¢¨ Âç¿Í¡¦¾®¿Í¶¦ÄÌ¡¡¢¨¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¤ß»²²Ã²ÄÇ½¡Ë
¡¦¡Ø¥ª¥Ð¥±¥ó¥¾¥ó¥Ó¥·¥Ã¥×¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù¾èÁ¥ ¢¨»ØÄê¾èÁ¥»þ´Ö¤Î¤ßÍ¸ú
¡¦Åìµþ¡¦ÉÊÀî¡¦¿·²£ÉÍ±ØÈ¯¡¢JRÀ¶¿å±Ø¤Þ¤Ç¤Î±ýÉü¾è¼Ö·ô¡¦ÆÃµÞ·ô
¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥É¥ê¡¼¥à¥×¥é¥¶¡ÚÂçµù»Ô¾ì¡Û¡Ê°®¤ê¼÷»Ê¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÍ¼¿©/50Ê¬À©¡Ë
¢¨¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹ÍøÍÑ
¢¨¾èÁ¥Á°¤Î¤ª¿©»ö
¢£¥³¡¼¥¹£
¡Ø¸½ÃÏ½¸¹ç¡¡16»þ¾èÁ¥²ó¥¾¥ó¥Ó¥·¥Ã¥×¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù
¶â³Û¡§21,300±ß
¥³¡¼¥¹ÆâÍÆ¡§
¡¦¡Ø¥ª¥Ð¥±¥ó¥¾¥ó¥Ó¥·¥Ã¥×¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù¾èÁ¥ ¢¨»ØÄê¾èÁ¥»þ´Ö¤Î¤ßÍ¸ú
¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥É¥ê¡¼¥à¥×¥é¥¶¡ÚÂçµù»Ô¾ì¡Û¡Ê°®¤ê¼÷»Ê¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÍ¼¿©/50Ê¬À©¡Ë¢¨¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹ÍøÍÑ
¢¨¾èÁ¥¸å¤Î¤ª¿©»ö
¢¨18»þ30Ê¬¾èÁ¥²ó¤Î¸½ÃÏ½¸¹ç¥³¡¼¥¹¤ÏÌµ¤·
¢£´ë²èÀ©ºî¡¦±é½Ð: ÊýÆîÄ®¤ª²½¤±²°Éß¥ª¥Ð¥±¥ó
¢£ÈÎÇä: ³ô¼°²ñ¼Ò ÆÉÇäÎ¹¹Ô
¢£¥Õ¥§¥ê¡¼±¿¹Ò¡§¤Õ¤¸¤µ¤ó½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥ê¡¼