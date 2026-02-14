急性腎障害に要注意！慢性腎臓病とはどう違う？慢性腎臓病の原疾患で最も多いのは！？【図解 腎臓の話】

急性腎障害に要注意！慢性腎臓病とはどう違う？慢性腎臓病の原疾患でもっとも多いのは

原因を突き止め適切な治療を

腎臓の機能低下は非常に危険な状態ですが、これには短期間で急に悪くなる急性腎障害と、長期間かけて悪くなる慢性腎臓病があります。急性腎障害は数時間～数日で急に腎機能が低下した状態で、脱水やショックなどによって起こります。

急に尿の出が悪くなったり、まったく出てこなくなったりすることが多く、食欲低下や倦怠感などが起こる場合もあります。原因を突き止めて適切な治療をすれば回復する可能性があるので、迅速な対処が大事です。この急性腎障害は、原因が腎臓の手前か（腎前性）、腎臓自体か（腎性）、腎臓から出た後か（腎後性）の3種類に分けて考えられます。

腎前性は出血や脱水で血流が悪くなった場合など、腎性は腎臓内の炎症など、腎後性は尿路に関する問題などが該当します。原因によっては回復せず末期腎不全に陥ることもあり、厚生労働省の発表では毎年2000～3000人以上が急性腎不全によって亡くなっています。

これに対して、慢性腎臓病は数ヶ月以上かけて腎機能が低下していく状態で、腎臓がじわじわと破壊され、気づいたときにはもう回復が困難になっている病気です。この慢性腎臓病については16ページ以降で詳しく説明しますが、いまや国民病といえるほど患者が増えていて、とくに気をつけたい病気のひとつです。

