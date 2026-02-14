ミスFLASH2026・佐々木明音、『FLASH』受賞記念グラビアで魅せたキュートな水着姿♡

初の撮り下ろしグラビア披露！最上もがの表紙＆巻頭10P、ゆうちゃみ、斉藤里奈、浜辺ゆりな、2nd写真集発売の蓬莱舞、佐々木明音、今田希掲載の『FLASH』は2月10日(火)発売

ミスFLASH2026の佐々木明音 元芸大生が宮古島でキュートに弾けた水着グラビア！

昨年12月に「ミスFLASH2026」グランプリを受賞した佐々木明音が、『FLASH』でソログラビア第3弾を披露。

芸大出身でリポーターや配信者もこなす多才な彼女が、宮古島の青空の下で水着姿を見せた。持ち前のキュートなルックスが際立つ、開放感あふれるカットは必見だ。

【プロフィール】

佐々木明音（ささき・あかね）

25歳 2001年1月27日生まれ 奈良県出身

T159・B82(E)W58H82

芸大生のころインフルエンサーとして活動をスタート。その後は関西方面で放送されるテレビ番組でリポーターとして活躍しつつ、配信者としての一面も持つ。ファイナルステージ前日に上京。

そのほか最新情報は、公式X（@33ki_akane）、公式Instagram（@xx___lily_）にて

【クレジット】

佐々木明音(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫