◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリープログラム（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１７６・９９点、合計２８０・０６点で２大会連続の銀メダルを手にした。

青に金があしらわれた新衣装で、イタリアのオペラ「トゥーランドット」を舞った。冒頭の４回転サルコーでステップアウトし、今季国際大会で回避してきた４回転フリップを果敢に投入したが転倒。後半の４回転トウループも着氷が乱れるなど、苦しみながらも最後まで懸命に演じ抜いた。

１８歳で初出場した２０２２年北京五輪は団体、個人で銀メダルを獲得。今大会も団体銀で、これで日本史上初めて２大会連続のダブルメダル。日本フィギュア史上最多となる、４つめのメダル獲得となった。女子でも３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）が２大会連続ダブルメダルの可能性を残しており、鍵山が一足早く快挙を成し遂げた。

以下、鍵山の現地での一問一答。

―率直な今の気持ちは、金メダルを取れなかった悔しさなのか、銀メダルを２大会連続で取ったことの安堵（あんど）なのか。

「いや、安堵（あんど）は全くないです。もうやっぱり自分の今日のパフォーマンスに関して少しミスが出てしまって、その悔しさがすごく十分ににあるんですけど。でも、しっかりと４回転として形に残せて、全体的に挑戦することができたっていうのは、この地で挑戦することができたっていうのは、自分にとってすごく大きな成果、大きな意味があると思うので。今日はすごく悔しかったんですけど、全体的に見れば、このオリンピックという舞台で、大きないろんな経験だったりとか、大きな学びがあったので、よく頑張ったのかなっていうふうに思います」

―同学年の佐藤駿と一緒に表彰台に上がれたことに特別な思いは。

「すごい嬉しかったですね、やっぱり。本人は全然最初の方、なんか気づいてなかったんですけど、『メダルだよ』って言って、『え？』みたいな感じだったので。でもやっぱり駿が自分の実力でつかみ取ったメダルだと思うので、本当に素直に嬉しいですし、これからも一緒に一緒の試合に出て、世界選手権もありますけれども、駿には勝ちたいです。フリーはもう負けてばっかりなので、もうもっともっと力を身につけて頑張りたいと思います」

―金メダルだった可能性も結果的にある。その悔しさというよりは、納得できる演技ができなかった悔しさなのか。

「そうですね。やっぱり自分がどういう演技をしたいかっていうところにすごく意識を置いていたので、そこが自分の目標を少し達成できなかったのがすごく悔しいです。でも、今日はシャイドルフ選手がもう本当に素晴らしい演技をして金メダルをつかみ取ったと思うので、本当に心から祝福したいと思います」

―８位に終わったイリア・マリニンについて？

「今日の演技に関しては少し珍しいなというか、びっくりする部分もありましたけれども。でも、団体もショートとフリー滑って、個人もショートとフリーを滑って、こんなタイトなスケジュールで、よくここまで、乗り越えてこきたなっていう風に思いますし。本当に彼がシニアに上がってから、すごくたくさんの偉業だったりとか、たくさんの成績、いい成績を残してきて。このオリンピックに関しても、本当に世界中から当たり前のように優勝という成績を期待されて、それは、僕にはもう本当に計り知れないほどのプレッシャーだったり緊張感だったと思うんですけれども。本人はものすごく悔しいと思うと思うんですけれども、でも、初めてのオリンピックで４回のパフォーマンスを滑りきったことに関して、すごく僕はすごいなっていうふうに思います」

―父でコーチの正和さんとはどんな会話を？

「今日はもう最後まで全力で滑りきってのメダルだったので、『素直に喜んでいいよ』って言われたんですけど。でもまだ残り１試合あるので、今シーズン。しっかりと、新たな目標が見えたと思います」

―もう一人のコーチのカロリナ・コストナーさんのホームでのメダルだが、何と声をかけられた？

「ちょっとアドレナリンが出すぎて分からないない。でも、『よくやった』っていうふうに言ってくれたので。正直なところだだと、やっぱりもっといいパフォーマンスがしたかった。そして、やっぱりこのミラノの地で『トゥーランドット』を完成させたかたっていう思いはすごくあったんですけど、でも見ている人たちがすごく大きな声援、歓声をくださったので、それがすごく今日は力になりました」

―ミスが出る中、どういう思いで演技を。

「前半２つミスが出てしまった時点で、多分普段の試合ならもう一気にガクッて気持ちも下がっていたと思うんですけれども、今日はもうやっぱりこのオリンピックという舞台で、絶対に最後まで諦めずに滑りきるという強い意志を持って滑っていたので、後半はなんとか耐えながらという形でしたけれども。でも、父も『全部転んだとしても、全力でやりきってくれればそれで十分だから』っていうふうに言ってくれたので。悔しいですけれども、よく頑張れたのかなっていうふうに思います」