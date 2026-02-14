３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向け、侍ジャパンの宮崎合宿がスタートした。パドレスのダルビッシュ有投手（３９）がアドバイザーとして参戦し、巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝は激励に訪れる予定。井端弘和監督（５０）率いる侍ジャパンが、連覇に向けて始動した。

ダルビッシュは、午前９時９分にチームバスとともに球場入り。集まったファンからは「ダルさん〜！」と歓声が飛んだ。前回２３大会で世界一に貢献した右腕は、昨年１０月に右肘手術を受けた影響で今季全休の見込み。ＷＢＣの出場は断念したが、連覇を目指す侍ジャパンのためにサポート役の「アドバイザー」として“緊急参戦”が実現した。

今大会は、ドジャース・大谷翔平を筆頭に山本由伸、カブス・鈴木誠也、エンゼルス・菊池雄星、パドレス・松井裕樹、レッドソックス・吉田正尚、ホワイトソックス・村上宗隆、ブルージェイズ・岡本和真、ロッキーズ・菅野智之の歴代最多９人のメジャーリーガーが選出。２００９年大会の５人を大幅に上回る豪華メンバーとなっている。

宮崎合宿はこの日から２４日までを予定。メジャー組では菅野、菊池の両投手が途中合流する見込みとなっている。

◆ＷＢＣ日本代表メンバー

【投手＝１５】

１ 松井 裕樹（パドレス）３０歳

１３ 宮城 大弥（オリックス）２４歳

１４ 伊藤 大海（日本ハム）２８歳

１５ 大 勢（巨人）２６歳

１６ 大谷 翔平（ドジャース）３１歳

１７ 菊池 雄星（エンゼルス）３４歳

１８ 山本 由伸（ドジャース）２７歳

１９ 菅野 智之（ロッキーズ）３６歳

２２ 隅田 知一郎（西武）２６歳

２６ 種市 篤暉（ロッテ）２７歳

２８ 高橋 宏斗（中日）２３歳

４６ 藤平 尚真（楽天）２７歳

４７ 曽谷 龍平（オリックス）２５歳

５７ 北山 亘基（日本ハム）２６歳

６６ 松本 裕樹（ソフトバンク）２９歳

【捕手＝３】

４ 若月 健矢（オリックス）３０歳

１２ 坂本誠志郎（阪神）３２歳

２７ 中村 悠平（ヤクルト）３５歳

【内野手＝７】

２ 牧 秀悟（ＤｅＮＡ）２７歳

３ 小園 海斗（広島）２５歳

５ 牧原 大成（ソフトバンク）３３歳

６ 源田 壮亮（西武）３３歳

７ 佐藤 輝明（阪神）２６歳

２５ 岡本 和真（ブルージェイズ）２９歳

５５ 村上 宗隆（Ｗソックス）２５歳

【外野手＝５】

８ 近藤 健介（ソフトバンク）３２歳

２０ 周東 佑京（ソフトバンク）３０歳

２３ 森下 翔太（阪神）２５歳

３４ 吉田 正尚（Ｒソックス）３２歳

５１ 鈴木 誠也（カブス）３１歳

※名前の前の数字は背番号で、年齢は開幕時