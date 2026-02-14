ミラノ・コルティナオリンピックは１３日（日本時間１４日）、フィギュアスケート男子フリーが行われた。

ショートプログラム（ＳＰ）を終えて２位だった鍵山優真（オリエンタルバイオ）はフリーで伸びなかったが、銀メダルを獲得。ＳＰ９位の佐藤駿（エームサービス）はフリーで追い上げ、銅メダルだった。三浦佳生（オリエンタルバイオ）は１３位。金メダルはミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）。ＳＰ首位のイリア・マリニン（アメリカ）はミスが相次ぎ８位に終わった。

ＳＰ首位から一転…

手堅く勝利するとみられたマリニンの手から、金メダルが、すとんと、こぼれ落ちた。ＳＰ首位からミスの連鎖で８位まで沈み、「何が起きたのかわからない」と、ぼう然とするほかなかった。

６種類７本の４回転ジャンプを予定し、冒頭のフリップは成功。場内は沸き立ったが、本人は「緊張と重圧で押しつぶされそうになった」と明かす。続くジャンプは、２０２２年北京五輪で羽生結弦さんが挑み、マリニンが今回、五輪の舞台では初めて成功させるかに思われた４回転半（クワッドアクセル）。これが１回転になってしまうと、その後は２度転倒するなど崩壊は止まらず、フリーの順位は驚きの１５位だった。

「４回転の神」とも呼ばれる２１歳が、公式戦の個人で優勝を逃すのは、実に２０２３年１１月以来。「今は、何が起きたかを確認し、これからどうしていくべきかを考えるしかない」。快進撃を続けてきた新時代の旗手は、残酷な現実を受け止めきれていないようだった。（平地一紀）