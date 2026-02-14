ロバート馬場、フライパンひとつで「絶望パスタ」 反響相次ぐ「びっくりするほど簡単」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「フライパン１つ！【つゆだく♪ 絶望パスタ】99％が沼る反則級に簡単で旨いレシピ」と題した動画をアップした。
【動画】フライパンひとつで簡単！SNSでも話題の「絶望パスタ」再現
概要欄では「今回はSNSでも話題の「絶望パスタ」を作りました。冷蔵庫に食材がなくても反則的に美味しいパスタですので、ぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。
約20分で完成し難易度も低めとあって、ファンからは「びっくりするほど簡単にできて、しかもおいしそう」「並ばずに食べられる」「本当に絶望パスタ」などといった感想が相次いで寄せられている。
